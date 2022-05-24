По итогам первого квартала ВВП Беларуси снизился на 0,4%, такие данные приводит Белстат. Ранее правительство прогнозировало рост экономики по итогам 2022 года на 2,9%, по инерционному плану – на 1%. Почему квартальные показатели минусуют и что будет с макроэкономикой в ближайшее время, Myfin спросили Вячеслава Ярошевича, кандидата экономических наук.

Рост ВВП на 3% вряд ли возможен

По итогам первого квартала 2022 года объём ВВП в текущих ценах составил 42,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,6% к аналогичному периоду 2021 года.

Производство сельхозпродукции снизилось на 0,6%,

инвестиции в основной капитал – на 6,6%,

строительство жилья – на 4,4%,

грузоперевозки – на 8,1%,

оптовый товарооборот – на 1,4%.

В небольшом плюсе оказалась промышленность (рост на 0,2%) и внешняя торговля.

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Вячеслав Ярошевич считает, что колебания показателей обусловлены событиями в Украине и реакцией Запада на них.

– В феврале – марте в экономике была фактически паника, когда и курс подскочил, и произошли сбои в поставках, и были введены новые «пакеты» западных санкций. Всё это не способствовало экономическому позитиву.

Что будет дальше, довольно сложно сказать. Всё будет зависеть от того, насколько удастся переориентировать логистику наших основных экспортных товаров – нефтепродуктов, калия и т.п., насколько в результате это будет выгодным. Думаю, что в течение ближайших летних месяцев что-то удастся сделать, по результатам третьего квартала можно будет делать выводы – можно ли в текущем году избежать снижения ВВП или получить хоть какой-то его минимальный прирост.

Промышленность будет в плюсе

По мнению эксперта, промышленность нельзя рассматривать огулом, так как она многоотраслевая: тут и добывающая, и пищевая, лёгкая, и машиностроение, и другие отрасли. Какие-то из них плюсуют, а какие-то и нет.

– Мне кажется, у Беларуси есть шансы избежать снижения объёмов производства, потому что на нашей стороне фундаментальные факторы. Прежде всего, это продолжение восстановления постпандемийного спроса в мире на белорусскую продукцию, в том числе на полуфабрикаты, на готовую технику.

Тут ещё появляется дополнительный фактор, который не даст просесть экспортной выручке слишком низко именно в долларовом эквиваленте. Это инфляция в мире, особенно западном.

Сейчас у наших европейских соседей наблюдается то, чего давно не было, – двузначная инфляция. Она будет подстёгивать цены и на белорусские основные экспортные товары.

Те же нефтепродукты. Цена на нефть марки Brent вот уже третий месяц держится выше отметки в 100 долларов за баррель. Какой она будет к осени, представить сложно, но то, что не упадёт ниже 100 долларов, – очевидно, – считает эксперт.

Несмотря на сложности с логистикой, по мнению Вячеслава Ярошевича, у Беларуси всё же есть преимущество перед странами Запада.

– Конъюнктура на нашей стороне. Беларусь имеет возможность получать сырьё из России по ценам ниже мировых хотя бы из-за того, что они будут оплачиваться в российских рублях. У РБ и РФ долгосрочные контракты по газу, могут появиться выгодные условия и по нефти.

В любом случае эти бонусы будут сглаживать инфляционные шоки. На Западе же текущий всплеск инфляции почти на 40% обусловлен ростом цен именно на энергоносители. В этом плане у нас более выигрышная ситуация, – поясняет экономист.

Грузоперевозки сильно не просядут

С грузоперевозками, считает эксперт, ситуация неоднозначная.

– С одной стороны, в Беларуси действует зеркальный запрет на перевозки товаров из Евросоюза. Россия на это не пошла, чтобы поддержать свой реальный сектор, сильно зависящий от европейских комплектующих и компонентов.

Насколько я в курсе, вдоль наших западных границ происходит перегрузка. Подъезжают грузовики с европейскими номерами, перегружают на грузовики с нашими номерами и наоборот.

И часто эти грузовики принадлежат одним и тем же компаниям, которые зарегистрированы за рубежом, но нередко с нашими корнями. Понятно, что сейчас ситуация делает перевозки сложнее и, следовательно, дороже – каждая новая поставка оказывается дороже даже в валюте, – подчёркивает эксперт.

Инвестиции в строительство

– Как ситуация будет складываться в ноябре-декабре, зависит от результатов разрешения геополитической ситуации в Украине.

Для серьёзных инвесторов, особенно в реальном секторе (промышленность, сельское хозяйство), Беларусь находится даже в более выгодном положении, чем раньше, когда рассматривался и украинский рынок. Мы ведь члены ЕАЭС, а это в том числе и большой рынок «токсичной» для Запада России.

Понятно, что и Беларусь под санкциями, но если какая-то не совсем крупная компания из ЕС до украинских событий рассматривала возможность открытия производства в России, сейчас оптимальным вариантом может быть как раз Беларусь – из-за своего стратегического положения и небольшого размера. Поэтому вполне вероятно, что в долгосрочной перспективе сильного минуса по инвестициям может и не быть.

Перестройка экономики

– Сейчас в Беларуси период перемен. Идёт перестройка экономики.

Это как ремонт, с которым нельзя надеяться на то, что он закончится завтра.

Надо чётко понимать и временные этапы, и затраты, и, самое главное, свои возможности. Идёт перестройка логистики, адаптация к новым условиям финансирования и в целом коммуникаций с внешним миром. Понятно, что будет определённое проседание, но паниковать по этому поводу не стоит, – подытожил экономист.