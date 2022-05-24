На стадионе технических видов спорта ДОСААФ в Слуцке установили сцену. Во вторник, 24 мая, днём здесь много одиннадцатиклассников со всего района. Идут репетиции.

В Слуцке на стадионе ДОСААФ репетируют сотни школьников. Фотофакт
Фотографии: Глеб Рулёв

В Слуцке на стадионе ДОСААФ репетируют сотни школьников. Фотофакт

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