Про пьянство у подъезда, мусор на кладбищах и уничтожение молодых деревьев. О чём ещё рассказали случчане на прошлой неделе, читайте в кратком обзоре.

Куча мусора вплотную к кладбищу

Случчанка Наталья Ивановна рассказала о ситуации на кладбище в деревне Великая Слива Исернского сельсовета. «Вплотную к кладбищу — гора мусора: там и венки, и бытовые отходы, ветки и спиленные деревья, — рассказала женщина. — Не один и не два года этот мусор собирался, и гора увеличивается и увеличивается. Сейчас проблемы с местами на кладбище. А если убрать эту кучу, то сколько места освободилось бы. Но вручную его уже не уберёшь, и кто-то должен организовать его вывоз».

«Нельзя детей на улицу выпустить»

Много сообщений от читателей поступает о том, что тяжёлая техника разбивает и без того проблемные дороги в деревнях. Вот и Николай Иванович из Бокшиц позвонил в редакцию от себя лично и от имени других жителей деревни. «Сколько мы про эту проблему говорим. Разбивают асфальт громадины. Отношение такое: не своё – не жалко. Владимир Викторович, председатель сельсовета, пообещал, что проблему будут решать, что приедет ГАИ, поставят знаки о запрете движения тяжёлой техники. Но ничего не меняется. А скоро каникулы. Нельзя детей на улицу выпустить. До обеда караулит бабушка, после обеда – дедушка, а машины всё носятся…».

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«Собираются и гудят»

Житель дома №6 по улице Строителей обеспокоен тем, что возле одного из подъездов чуть ли не ежедневно собирается «весёлая» компания. «Возле подъезда сидят, пьют, — сказал он. — Это происходит почти каждый день. А ведь территория у подъезда – это общественное место. И камеры стоят на подъездах. Прохожие спрашивают: «А что у вас тут — свадьба или похороны?». А ничего. Собираются и гудят. Хотелось, чтобы это безобразие прекратилось».

«Одни сажают, другие уничтожают»

Случчанка Любовь Степановна переживает, что уничтожаются молодые деревца. «Начался покос травы, и вместе с травой скашивают молодые деревца, — рассказала она. — На пустыре между 12-м и 11-м городками пожилой мужчина посадил саженцы. На велосипеде возил воду, поливал их. Это такой труд! Первым же покосом деревца подрубили косилками. В прошлом году 9 деревьев пропало, а в этом – снова. Одни заботятся, а другие так безобразно относятся. Это не по-человечески!».

Этот материал подготовлен по обращениям читателей. Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer.