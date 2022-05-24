На текущий момент возраст интернет-пользователя снизился настолько, что порой пятилетние малыши обращаются с компьютером и мобильными устройствами более ловко, чем взрослые.

Помимо всех известных положительных моментов, интернет несёт в себе опасность, которая может затронуть даже пользователей младшего дошкольного возраста.

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Рассмотрим основные угрозы, которым подвергается молодёжь в современном киберпространстве.

Вишинг

Вишинг – один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии. Он заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную связь и выдавая себя за сотрудников банков (или правоохранителей, что особенно часто происходит в последнее время), под различными предлогами выясняют у потерпевших сведения о наличии банковских платёжных карточек (далее – БПК), сроках их действия, CVV (CVC)-кодах, паспортных данных, смс-кодах с целью хищения денежных средств. В ряде случаев злоумышленникам известны некоторые реквизиты БПК, а также анкетные данные лиц, на имя которых они эмитированы.

Фишинг

Фи́шинг – вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям. Фишинг используется для получения доступа к учётным записям пользователей самых различных ресурсов, но зачастую он применяется для хищения данных пользователей торговых онлайн-площадок.

Для этого злоумышленники подменяют страницу используемого жертвой интернет-сервиса на мошенническую, которая внешне является двойником оригинала. Фишинговая страница может иметь сходство с разными сервисами: Kufar, «Белпочта», службой доставки, банками, ЕРИП и т. д. В соответствии с этим может использоваться разный предлог для перехода на страницу преступником (забрать зачисленные им деньги, подтвердить получение посылки на почте или в службе доставки, подтвердить приём средств на одном из банковских сервисов и т.д.).

Невнимательный интернет-пользователь может и не заметить подмены, так как подобные страницы визуально схожи с оформлением оригинальных сайтов. Когда пользователь заходит на такую поддельную страницу и вводит логин и пароль, они становятся доступны мошенникам.

Обман в соцсетях

Наиболее типичные способы обмана в соцсетях сегодня таковы.

Предоплата

Злоумышленники размещают объявления о продаже каких-либо товаров по бросовым ценам, но для его получения (якобы посредством почтовой пересылки или службы доставки) требуется перечисление предоплаты или задатка на указанные «продавцом» банковскую карту, электронный кошелёк. Обычно после перечисления ожидаемый товар так и не поступает, а «продавец» перестаёт выходить на связь.

Шантаж и вымогательство

В некоторых случаях злоумышленники могут угрожать разглашением различных компрометирующих сведений с целью вымогательства.

Социальные сети – это кладезь персональной информации о человеке. Получив несанкционированный доступ к страницам в социальных сетях, переписке электронных почтовых ящиков и облачным аккаунтам и завладев изображениями, не предназначенными для публичного просмотра, преступники вступают в переписку с потерпевшими, требуя разные денежные суммы и угрожая в случае отказа распространить их в интернете.

Онлайн-игры

Индустрия производства игр для персональных компьютеров и мобильных гаджетов давно стало высокодоходным бизнесом. Неудивительно, что повышенным вниманием она пользуется и у мошенников. Ценность тут представляют и аккаунты пользователей, к которым нередко привязаны реквизиты БПК для покупки игровых преимуществ, и коллекционные предметы, которые игроки также нередко приобретают за реальные деньги.

Советы по безопасности

Существенную часть своей жизни современные дети и подростки проводят в интернете, а значит, без базовых знаний в области кибербезопасности им, как и взрослым, не обойтись. Чем раньше начать прививать навыки безопасного взаимодействия с виртуальной средой, тем прочнее они усвоятся. И станут такими же естественными, как мытьё рук.

Советоваться с родителями

Если ребёнок хочет зарегистрироваться на каком-либо сайте, создать профиль в социальной сети и выложить свои фотографии, лучше перед этим посоветоваться с родителями. Взрослый человек сможет лучше проанализировать ситуацию и понять, опасен ли сайт, а также помочь выбрать снимки, которые можно выложить на всеобщее обозрение.

Установить дистанционный контроль

Функция «родительского контроля» может подключаться как специализированное ПО или включаться в услуги провайдера.

«Родительский контроль» — это:

ограничение времени нахождения ребёнка в сети; ограничение времени пользования компьютером; возможность создания графика с допустимыми часами работы в течение дня; блокировка сайтов с запрещённым контентом; ограничение на запуск приложений (например, игр и иных приложений) и установку новых программ.

Беречь личные данные

Даже если ребёнок думает, что хорошо знает человека, с которым общается онлайн, не нужно рассказывать подробности о себе и о родителях. Номер телефона, адрес, номер школы и класса, место работы родителей и их график, время, когда в квартире нет взрослых, а также данные из документов, номера банковских карт – такую информацию ни в коем случае нельзя передавать другим людям.

Не делиться информацией о знакомых

Правило, приведённое выше, распространяется и на других людей. Не нужно рассказывать про друзей и одноклассников, сообщать, где они живут и учатся, какие кружки посещают. Нельзя показывать их фотографии – ни выкладывать их в своих профилях в социальных сетях, ни тем более в частной переписке.

Если хочется выложить групповое фото с праздника или тренировки, сначала стоит обсудить это с теми, кто изображён на снимке. И лучше, если они сообщат родителям, что такое фото публикуется в интернете.

Фильтровать информацию

Мошенники активно используют интернет в своих интересах. Они могут обманывать людей и манипулировать ими, давя на жалость или страх. Поэтому надо научиться скептически относиться к любой информации, размещённой в интернете, и не доверять слепо всему, что там пишут.