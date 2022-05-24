БелТА сообщает, что выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 10 июня. Об этом рассказала начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова во время пресс-конференции.

Когда пройдут мероприятия

«Основные мероприятия по завершению учебного года: республиканский праздник «Последний звонок», последние звонки в учреждениях образования, которые пройдут 30 мая, и выпускные экзамены в 9-11-х классах, которые пройдут 1-9 июня. Выпускные вечера, во время которых выпускники получат документы об образовании, пройдут 10 июня», — проинформировала Ирина Каржова.

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Где пройдут мероприятия

Консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Лариса Емельянчик отметила: «Приказом Министерства образования установлено, что выпускные вечера проводятся в учреждениях образования, в исключительных случаях они могут проводиться в учреждениях дополнительного образования детей и молодёжи или в учреждениях культуры. Время и место проведения определяются решением руководителя учреждения образования с участием родительского комитета школы, класса по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами».

Емельянчик также подчеркнула: «Документом в первую очередь предусматривается создание безопасных условий проведения праздничных мероприятий. Это прежде всего личная ответственность начальников главных управлений по образованию облисполкомов, комитета по образованию Мингорисполкома и руководителей учреждений образования. К проведению выпускных вечеров активно будут привлекаться и родители, которые также несут ответственность за своих детей, особенно во время проведения мероприятий, связанных со встречей рассвета и участия в иных гуляниях. Министерство образования не рекомендует проводить выпускные вечера в развлекательных комплексах. Мы не приветствуем проведение школьного мероприятия где-то в ресторане, агроусадьбе и иных местах. Приказом чётко указано: место проведения выпускного вечера — учреждение образования».