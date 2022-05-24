«Глазам не поверила!» Случчанка о ремонте пешеходной дорожки на Социалистической

Глазам не поверила, когда увидела, что демонтируют этот старый разваливающийся тротуар, по которому народ гуляет вдоль Случи. Ему, наверное, столько лет, сколько микрорайону. Не помню, чтобы его когда-то ремонтировали. Неужели, сделают новый?

Приятно, что что-то меняется к лучшему. Так, может быть, благоустроители обратят внимание и на противоположную сторону этой улицы. Там тротуар просто в страшном состоянии. Точнее сказать, его там по сути нет: торчат корни деревьев, от асфальта остались лишь куски.

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