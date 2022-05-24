В понедельник, 23 мая, около 19.30 возле магазина «Маяк» в 12-м городке синий бус «транзит» сбил домашнюю собаку. Сбил, проехал по ней и добавил скорость, хотя и ехал со скоростью 70 км/ч, не меньше. И это прямо на пешеходном переходе!

Пока я подбежала к собаке, чтобы посмотреть, жива или нет, натекла лужа крови. Я её взяла, оттащила с дороги. Собака умерла.

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Так вот ты, водитель этого буса, чтобы тебе всю жизнь снилась эта бедная собака и икалось всё время. Ведь у неё есть хозяин, который её дома так и не дождётся. Урод моральный, хоть бы остановился и посмотрел, что с собакой. Жаль, не успела номер запомнить от шока, сразу кинулась к этой бедняжке.

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