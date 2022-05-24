С 24 мая по 23 августа в Слуцке работает общественная приёмная по общим вопросам.
В приёмную могут обратиться жители города и района абсолютно по всем вопросам, которые их волнуют, например, коммунальным, связанным с благоустройством. У человека примут заявление, которое передадут в Слуцкий райисполком.
- Адрес: офис Слуцкой районной организации «Белая Русь» по улице Ленина, дом 207А (спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин», второй этаж).
- Номер телефона: (801795) 4 70 34.
Время работы приёмной:
- с 11.00 до 14.00;
- с 16.00 до 19.00.
В какие дни работает приёмная:
- 24 мая;
- 7 и 21 июня;
- 5 и 19 июля;
- 9 и 23 августа.
СПРАВКА. Общественная приёмная — проект РОО «Белая Русь». В Слуцке существует с 2018 года.