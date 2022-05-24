С 24 мая по 23 августа в Слуцке работает общественная приёмная по общим вопросам.

В приёмную могут обратиться жители города и района абсолютно по всем вопросам, которые их волнуют, например, коммунальным, связанным с благоустройством. У человека примут заявление, которое передадут в Слуцкий райисполком.

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  • Адрес: офис Слуцкой районной организации «Белая Русь» по улице Ленина, дом 207А (спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин», второй этаж).
  • Номер телефона: (801795) 4 70 34.

Время работы приёмной:

  • с 11.00 до 14.00;
  • с 16.00 до 19.00.

В какие дни работает приёмная:

  • 24 мая;
  • 7 и 21 июня;
  • 5 и 19 июля;
  • 9 и 23 августа.

СПРАВКА. Общественная приёмная — проект РОО «Белая Русь». В Слуцке существует с 2018 года.

 