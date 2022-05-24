«Военная пенсия - это серьёзная защита». Случчане рассказали о своём «плане Б» в случае безработицы

«Кур’ер» спросил у случчан, опасаются ли они безработицы и есть ли у них план действий на случай, если они лишатся основного дохода или его части.

Ирина и Виктория

Нас это не коснётся, мы работаем у своих родителей в кафе. Но других может кос­нуться. Сейчас увольняют много людей. Но если что-то случится у нас, то государственную работу никто не отменял. Можно пойти куда угодно. Как минимум — в общепит (кафе, шаурмичные), там всегда кто-то требуется.

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Александр

Я военный пенсио­нер, а работаю в торговом центре. Пока не опасаюсь лишиться работы, и в семье этот вопрос не обсуждали. Вроде пока всё нормально. По крайней мере, у нас. В любом случае моя военная пенсия — это серьёзная защита.

Зоя Николаевна

Я на пенсии и работаю администратором в санатории. Считаю, что любой человек может найти дополнительную работу. Было бы желание. Можно пойти и на неквалифицированную работу. Почему бы и нет. Как говорится, не место красит человека, а человек — место. В этом нет ничего зазорного.

Ольга

Работаю помощником воспитателя. Лишиться работы не боюсь. В семье мы стараемся такие темы не обсуждать, потому что итак чересчур много об этом говорят. План у нас на всякий случай есть, но это секрет. А белорусы, если что, пойдут работать на свои огороды и выращивать своё.

Андрей

Остаться без работы не боюсь. Возможностей всегда очень много. Можно посмотреть на опыт других, в интернете. Наверняка многие белорусы останутся без работы. В каких-то сферах уже многие остаются. Что делать — надо жить. Живут же люди даже в Северной Корее.

Дана

Я работаю сама на себя, поэтому не боюсь остаться без работы. Из родных тоже никто не опасается. Если это всё-таки случится, буду искать другую работу.