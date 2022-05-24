Пьяный житель Слуцка угнал автомобиль, чтобы покататься. Его вычислили по отпечаткам пальцев

В начале мая жительница Слуцка обнаружила, что с неохраняемой стоянки около дома пропал её автомобиль Volkswagen Passat. Владелица обратилась в милицию.

На место происшествия выбыли оперативники вместе со специалистом Слуцкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, сообщила Анна Адашкевич, официальный представитель управления ГКСЭ по Минской области.

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Угнанный автомобиль нашли. Во время его осмотра эксперт обнаружил и изъял следы пальцев рук на поверхности стекла и двери.

Проверка установила, что отпечатки принадлежат ранее судимому жителю Слуцка, 2000 года рождения. Информацию оперативно передали сотрудникам милиции. Они задержали подозреваемого.

Мужчина пояснил, что, когда был пьян, на стоянке у дома заявительницы он обратил внимание на приоткрытую дверь автомобиля. Молодой человек решил этим воспользоваться и покататься на машине по городу.

Слуцким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении случчанина.