Концерт в парке и баба Наташа, которая есть на карте. Что происходило в Слуцке на выходных

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«Кур’ер» собрал фотографии, которые сделали наши корреспонденты и читатели в Слуцке на выходных 21 и 22 мая.

Баба Наташа, которая есть на карте, и концерт в парке. Что происходило в Слуцке на выходных
Когда не понял про батарейки и думаешь, что элементы питания — это что-то про еду. Фото: Алесь Достанко
Баба Наташа, которая есть на карте, и концерт в парке. Что происходило в Слуцке на выходных
Что за баба Наташа в деревне под Слуцком, что её даже гугл знает? Скриншот: Алесь Достанко
Баба Наташа, которая есть на карте, и концерт в парке. Что происходило в Слуцке на выходных
Ученики 9 «В» класса школы №13 в Слуцком парке. Фото: Алексей Скрынников
Баба Наташа, которая есть на карте, и концерт в парке. Что происходило в Слуцке на выходных
Фигурка в парке возле тира. Фото: Алексей Скрынников
Баба Наташа, которая есть на карте, и концерт в парке. Что происходило в Слуцке на выходных
Такие рисунки мелом не каждый день увидишь. Художник постарался. Фото: Алексей Скрынников
Баба Наташа, которая есть на карте, и концерт в парке. Что происходило в Слуцке на выходных
Выступает образцовый эстрадный оркестр Копыльской детской школы искусств. Фотографии: Алексей Скрынников

Баба Наташа, которая есть на карте, и концерт в парке. Что происходило в Слуцке на выходных

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Концерт в парке и баба Наташа, которая есть на карте. Что происходило в Слуцке на выходных
Загадочная надпись у моста возле ГДК. Фото: Алесь Достанко