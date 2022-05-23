Как пишут «Новости Стародорожчины», впервые у стародорожских неплательщиков за коммунальные услуги изъяли технику в счёт долгов.

Судебные исполнители Стародорожского района провели два рейда по квартирам неплательщиков за коммунальные услуги. Должниками оказались многодетные семьи. В результате госслужащие изъяли у них бытовую технику и прочую электронику в счёт долгов.

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В одной из квартир многодетной семьи, задолжавшей за «коммуналку», в каждой комнате было по новому телевизору, имелись компьютер, СВЧ, гироскутер, электросамокат и другая бытовая техника, пишет издание.

«Должников, живущих безбедно и не отказывающих себе в новых дорогостоящих покупках, у нас немало, — комментирует ситуацию директор Стародорожского ЖКХ Дмитрий Булынка. — В районе таких 36 семей. Все — многодетные, сельчан и горожан поровну. У горожан долги больше. В основном городские неплательщики проживают на улице Кривошеина — в «льготных» домах. Некоторые не платят за коммунальные услуги с момента постройки квартиры».