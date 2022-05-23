В Слуцком зеленхозе можно купить цветочную рассаду (а не украсть её с городской клумбы, как некоторые)

Как сообщила «Кур’еру» Ирина Пантюк, начальник участка зелёного хозяйства производства по благоустройству Слуцкого ЖКХ, случчане продолжают активно и оперативно воровать цветы с городских клумб. Между тем цветочную рассаду можно просто купить в зеленхозе, не нарушая закон.

Как отдельные граждане воруют цветы у всего города

В этом году Слуцкий зеленхоз продолжил радовать людей красотой на клумбах. Например, возле магазина, который в народе называют «1 000 мелочей», посадили новинку — чёрные, белые, бело-розовые и жёлтые тюльпаны. «Такая красота!» — писали о них случчане в комментариях.

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Однако красоту, предназначенную для всех случчан и гостей города, продолжают воровать отдельные граждане.

«Мы посадили клубневую бегонию в пятницу, — рассказывает начальник зеленхоза. — Сегодня уже пять штук украдены. Просто обидно, и отпадает у работников желание что-то для города делать, потому что ты вырастишь, посадишь, а его всё равно украдут. И кусты, и цветы воруют просто страшными темпами наши «любители-цветоводы». Непонятно, к чему у этих людей большая тяга — к украшению своего участка или просто к кражам из города».

Как купить цветы

Купить саженцы однолетних цветов можно в самом Слуцком зеленхозе. Для этого нужно приехать в теплицы зеленхоза по адресу: улица Ленина, 333 (выйти на остановке «Зеленхоз», если ехали со стороны города, то перейти дорогу, немножко пройти назад, повернуть направо и идти мимо автостоянки до КПП, а потом — в теплицы). Там можно выбрать цветы. Остальное — цену и как оплатить — подскажут работники на месте. Сделать это можно с 8.00 до 17.00.

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