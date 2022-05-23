Группа во «ВКонтакте» «HOME | СОЛИГОРСК | СЛУЦК» опубликовала визуализацию того, как будет выглядеть здание главного манежа стадиона «Шахтёр» после реконструкции.

Реконструкция стадиона началась в 2019 году.

Реклама
Как будет выглядеть здание главного манежа стадиона «Шахтёр» после реконструкции. Фотофакт
Изображения взяты из группы во «ВКонтакте» «HOME | СОЛИГОРСК | СЛУЦК»

Как будет выглядеть здание главного манежа стадиона «Шахтёр» после реконструкции. Фотофакт

Как будет выглядеть здание главного манежа стадиона «Шахтёр» после реконструкции. Фотофакт

Как будет выглядеть здание главного манежа стадиона «Шахтёр» после реконструкции. Фотофакт