С начала лета вырастут тарифы на отопление и подогрев воды. Если сейчас жители Беларуси платят 21,9245 рубля за 1Гкал, то с 1 июня стоимость составит 23,859 рубля. То есть подорожание составит 8,8%, сообщает Blizko.by.

Также с начала июня будут действовать новые тарифы для обогрева жилья электричеством. Это касается и квартир, и частных домов. Про повышение сообщалось ещё в 2021 году. У потребителей будет возможность выбора, по какому тарифу платить.

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Если брать одноставочный тариф, который действует как на обогрев, так и на все остальные нужды, то за 350 кВт/ч сейчас к оплате — 34,34 рубля, а с 1 июня нужно будет платить 35,11 рубля.

При оплате по дифференцированному тарифу по двум временным периодам за 350 кВт/ч в месяц (с 23.00 до 6.00), то сейчас к оплате 24,05 рубля, а с 1 июня — 24,57 рубля. Если столько же расходовать в остальное время суток, то майский «ценник» составляет 44,63 рубля, а с 1 июня он повысится до 45,64 рубля.

В июне вырастет тариф на электроэнергию для тех, кто обогревает жилье электричеством, — с 0,0398 до 0,0433 рубля за 1 кВт/ч.