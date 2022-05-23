«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)

Думаю, что редко, кто из случчан бывал в микрорайоне у льнозавода — окраина. Просто так сюда никто не заглядывает, разве только по делам. Обычно я тоже еду на «шестёрке» и выхожу на остановке «9 школа» в 12-м городке. Но однажды стало любопытно — может, там есть что-то интересное? И проехал до конечной остановки.

Территория возле льнозавода и ближайшие улицы — чистые и ухоженные.

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Возле льнозавода есть небольшой бульварчик со скамейками и фонарями. На одной из лавочек кто-то забыл бутылку хмельного напитка (на обратном пути бутылки уже не было).

Стела «Слуцк» предваряет въезд в город со стороны «бобруйской трассы». Въезжающие увидят на ней слуцкие пояса, а выезжающие — орнамент из васильков.

За стелой находится дорога, ведущая в деревню Михейки. Недавно здесь уложили новый асфальт. Яркости в эту картинку добавляет цветущее рапсовое поле. Хорошее место для природной фотосессии.

Улица Скорины начинается двумя двухэтажными домами. Ухоженный чистый двор с детской площадкой — старенькой, но в хорошем состоянии.

Некоторые хозяева частных домов проявили фантазию, чтобы украсить дворы.

В конце улицы стоит табличка из куска фанеры — объявление об утере шуруповёрта. Ничего подобного в других районах города я не встречал.

На следующей улице Серёгина обнаружил композицию из разномастных почтовых ящиков. Одни стояли на отдельной металлической ноге, другие — спрятались под крышей или висели на заборе. Вполне в стиле «авангард».

Во дворе другого дома нашли последний приют два старых запорожца. Хозяина на месте не оказалось, но местный прохожий рассказал, что владелец когда-то хотел их восстановить, но так и не сделал этого. В одно время ему предлагали за одну машину 1000 $, но он отказался. Первые образцы «народного» автомобиля появились в СССР в конце 50-х годов, а последние — в 1994 году.

В конце переулка Серёгина обнаружилась ещё одна выставка раритетов автомобилей. Прямо музей. Здесь стоят два трактора и грузовой ГАЗ. Когда я проходил по этому переулку, один прохожий сказал, что на этом ГАЗе собирается мусор вывезти. Я удивился, так как по виду автомобиль не на ходу.

На самой окраине Слуцка протекает Случь — красивое место, тихое и спокойное.

Закончил я свою прогулку у автомобильного моста. Прогулка была интересной, хотя, казалось бы, явных достопримечательностей вроде нет. Но свежие впечатления есть.

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