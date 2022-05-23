Думаю, что редко, кто из случчан бывал в микрорайоне у льнозавода — окраина. Просто так сюда никто не заглядывает, разве только по делам. Обычно я тоже еду на «шестёрке» и выхожу на остановке «9 школа» в 12-м городке. Но однажды стало любопытно — может, там есть что-то интересное? И проехал до конечной остановки.

«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)
Конечная шестого маршрута: льнозавод. Фото: Алексей Скрынников

Территория возле льнозавода и ближайшие улицы — чистые и ухоженные.

«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)

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Возле льнозавода есть небольшой бульварчик со скамейками и фонарями. На одной из лавочек кто-то забыл бутылку хмельного напитка (на обратном пути бутылки уже не было).

«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)

Стела «Слуцк» предваряет въезд в город со стороны «бобруйской трассы». Въезжающие увидят на ней слуцкие пояса, а выезжающие — орнамент из васильков.

«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)

За стелой находится дорога, ведущая в деревню Михейки. Недавно здесь уложили новый асфальт. Яркости в эту картинку добавляет цветущее рапсовое поле. Хорошее место для природной фотосессии.

«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)

Улица Скорины начинается двумя двухэтажными домами. Ухоженный чистый двор с детской площадкой — старенькой, но в хорошем состоянии.

«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)

Некоторые хозяева частных домов проявили фантазию, чтобы украсить дворы.

«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)

В конце улицы стоит табличка из куска фанеры — объявление об утере шуруповёрта. Ничего подобного в других районах города я не встречал.

«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)

На следующей улице Серёгина обнаружил композицию из разномастных почтовых ящиков. Одни стояли на отдельной металлической ноге, другие — спрятались под крышей или висели на заборе. Вполне в стиле «авангард».

«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)

Во дворе другого дома нашли последний приют два старых запорожца. Хозяина на месте не оказалось, но местный прохожий рассказал, что владелец когда-то хотел их восстановить, но так и не сделал этого. В одно время ему предлагали за одну машину 1000 $, но он отказался. Первые образцы «народного» автомобиля появились в СССР в конце 50-х годов, а последние — в 1994 году.

«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)

В конце переулка Серёгина обнаружилась ещё одна выставка раритетов автомобилей. Прямо музей. Здесь стоят два трактора и грузовой ГАЗ. Когда я проходил по этому переулку,  один прохожий сказал, что на этом ГАЗе собирается мусор вывезти. Я удивился, так как по виду автомобиль не на ходу.

«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)  На самой окраине Слуцка протекает Случь — красивое место, тихое и спокойное.

«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)«Прямо музей!». Чем район Льнозавода отличается от других жилых кварталов Слуцка (фотопрогулка)

Закончил я свою прогулку у автомобильного моста. Прогулка была интересной, хотя, казалось бы, явных достопримечательностей вроде нет. Но свежие впечатления есть.

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