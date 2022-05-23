В ответ на публикацию «Народной новости» про то, куда пойти с ребёнком, когда гуляешь по городу, случчанка рассказала про игры сельских детей.

Татьяна написала в чате «Слуцкая Телега» (t.me/slutsk128), но не указала название деревни: «Я вот задаюсь вопросом уже не один год: а где играть сельским детям? Наблюдаю, как дети просто курсируют из одной деревни в другую, тусуются на автобусной остановке. Сейчас чуть потеплело, так на школьный стадион ходят гонять мяч. На школьном дворе есть турники, так я до сих пор вот большими глазами смотрю на них и думаю, кто додумался под ними заасфальтировать площадку? Детям своим категорически запретила туда ходить, но подозреваю, что это бесполезно.

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Местный Дом культуры просто стоит и разрушается, библиотека ликвидирована, завклубом приезжает ради галочки. Мы с мужем не коренные жители, приезжие, но за 17 лет проживания тут я не увидела, чтобы здесь построили что-то новое для людей. Баня была, но там теперь памятники делают. Хотя соврала, «Табакерку» построили».

Где установят новые горки и карусели

«Кур’ер» посмотрел, что служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района проводит закупку оборудования для детских игровых площадок с установкой в сельисполкомах. Сейчас подписывается договор с победителем на сумму 18 206 рублей.

Бокшицкий сельисполком

Детский игровой комплекс установят в агрогородке Заполье. Небольшая площадка уже есть. Новое оборудование установят на ней, рассказал «Кур’еру» Владимир Горбенко, председатель Бокшицкого сельсовета.

Серяжский сельисполком

Новую детскую игровую площадку сделают в деревне Лучники. На ней будут горка, качалка-балансир, двойные качели и детский спортивный турник. Точного места для расположения площадки пока нет. Это станет известно только после поставки игрового оборудования, пояснил «Кур’еру» Артём Демьянов, председатель Серяжского сельсовета.

Сорогский сельисполком

Детскую карусель установят на действующей игровой площадке в деревне Сороги. Она расположена около школы. В сельсовете каждый год приобретают оборудование для детской площадки. Раньше появились качели, горка, а теперь будет и карусель, рассказал «Кур’еру» Адам Женжевский, председатель Сорогского сельсовета.

Напомним, что в 2021 году новые игровые площадки сделали в деревнях Греск, Заполье и Квасыничи.