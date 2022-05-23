Многодетной маме из Слуцкого района, у которой высох колодец и сгорела кухня, дали квартиру

Про Наталью Селицкую из деревни Великая Слива и её проблемное жильё «Кур’ер» писал в ноябре 2020 года. Женщина одна воспитывает четверых детей, у двоих из которых инвалидность.

Наталья получает пособие «по уходу за детьми с инвалидностью», поэтому по закону не может работать. По словам женщины, из родни ей помогала только мама. Родственники бывшего мужа отвернулись, а отец старшего сына давно жил своей жизнью в Минске.

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Наталья впятером с детьми жила в однокомнатном доме, принадлежащем местному сельхозпредприятию. Все Селицкие спали в одной комнате. Многодетная мать с 2014 года стояла в очереди на получение социального жилья.

«В райисполкоме мне говорили, что я третья в очереди, а в итоге шесть лет в очереди, — говорила Наталья в 2020 году «Кур’еру». — В последний раз, когда звонила в райисполком, чиновница сказала, что в декабре будут распределять квартиры. Вот жду декабря».

Благодаря помощи социальной службы и Красного Креста Наталье удалось купить детям компьютерный стол, компьютер и шкаф. Покупки она делала в надежде на то, что когда-нибудь поставит их в квартире.

В деревенском доме Селицкой не было водопровода. Воду брали из колодца во дворе. Осенью 2020-го вода стала портиться.

В нашу редакцию Наталья обратилась, когда вода в колодце совсем пропала, а ещё сгорела летняя кирпичная кухня. Огонь уничтожил крышу постройки и вещи, которые хранились внутри.

После публикации «Кур’ера» ОАО «Исерно» выделило Наталье бочку с водой. Также ей помогали наши читатели: привозили воду, сладости, фрукты и вещи для детей.

Позже, в декабре 2020 года, благодаря личному вмешательству Андрея Янчевского, председателя Слуцкого райисполкома, в дом Селицкой провели воду, сделали там ремонт и устроили отдельный санузел с душем.

И вот в апреле 2022 года Наталья сообщила «Кур’еру», что ей дали 3-комнатную социальную квартиру на «Сахарном». Семья уже переехала, и дети теперь ходят в 12-ю школу.

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