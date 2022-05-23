Многодетной маме из Слуцкого района, у которой высох колодец и сгорела кухня, дали квартиру

Про Наталью Селицкую из деревни Великая Слива и её проблемное жильё «Кур’ер» писал в ноябре 2020 года. Женщина одна воспитывает четверых детей, у двоих из которых инвалидность.
Наталья получает пособие «по уходу за детьми с инвалидностью», поэтому по закону не может работать. По словам женщины, из родни ей помогала только мама. Родственники бывшего мужа отвернулись, а отец старшего сына давно жил своей жизнью в Минске.
Наталья впятером с детьми жила в однокомнатном доме, принадлежащем местному сельхозпредприятию. Все Селицкие спали в одной комнате. Многодетная мать с 2014 года стояла в очереди на получение социального жилья.
«В райисполкоме мне говорили, что я третья в очереди, а в итоге шесть лет в очереди, — говорила Наталья в 2020 году «Кур’еру». — В последний раз, когда звонила в райисполком, чиновница сказала, что в декабре будут распределять квартиры. Вот жду декабря».
Благодаря помощи социальной службы и Красного Креста Наталье удалось купить детям компьютерный стол, компьютер и шкаф. Покупки она делала в надежде на то, что когда-нибудь поставит их в квартире.
В деревенском доме Селицкой не было водопровода. Воду брали из колодца во дворе. Осенью 2020-го вода стала портиться.
В нашу редакцию Наталья обратилась, когда вода в колодце совсем пропала, а ещё сгорела летняя кирпичная кухня. Огонь уничтожил крышу постройки и вещи, которые хранились внутри.
После публикации «Кур’ера» ОАО «Исерно» выделило Наталье бочку с водой. Также ей помогали наши читатели: привозили воду, сладости, фрукты и вещи для детей.
Позже, в декабре 2020 года, благодаря личному вмешательству Андрея Янчевского, председателя Слуцкого райисполкома, в дом Селицкой провели воду, сделали там ремонт и устроили отдельный санузел с душем.
И вот в апреле 2022 года Наталья сообщила «Кур’еру», что ей дали 3-комнатную социальную квартиру на «Сахарном». Семья уже переехала, и дети теперь ходят в 12-ю школу.
Ранее:
- В Слуцком районе у одинокой мамы четверых детей пропала вода в колодце и сгорела кухня
- Многодетной маме из Слуцкого района, у которой не было воды, помогли читатели «Кур’ера»
- Многодетной семье из Слуцкого района сделали ремонт. Посмотрите, как было и как стало