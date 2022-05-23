Минприроды объявило народный розыск ценных территорий и объектов. Смысл в том, чтобы выявить природные образования, которым нужна дополнительная охрана. Это может оказаться лес, водоём, отдельное дерево, сквер рядом с домом, сообщает Onliner.

Такие розыски проводят раз в десять лет. Таким образом жители могут поучаствовать в охране природы страны.

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Учёные ищут территории и объекты, которые могли бы стать новыми заказниками и памятниками природы, и им нужна помощь на местах, поскольку самим все не охватить. В этом случае речь идёт о Минской и Могилёвской областях, а также части Гродненской (Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Гродненский, Ивьевский, Лидский, Мостовской, Ошмянский и Свислочский районы).

Если вы знаете территории, которые могли бы стать особо охраняемыми, опишите их (примерные границы, наличие краснокнижников, редких биотопов и ландшафтов вроде дюн, заливных лугов, болот, пойменных дубрав). Объясните, в чём уникальность. Критерии перечислены в законе об особо охраняемых природных территориях. Например, на статус памятника природы может претендовать ива с окружностью ствола больше 5 метров, старая аллея, уникальный родник, редкая форма рельефа.