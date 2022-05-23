Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 16 по 22 мая. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Азерина Анастасия (@azerinaanastasiia)

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Публикация от vishen’ka (@vishenka_0203)

 

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Публикация от Виктория (@vi4ka_shkurskaya)

 

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Публикация от АЛЁНА МАРКУЗОВА (@markuzova.a)

 

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Публикация от 𝔻𝕖𝕝𝕧𝕚 (@delvi.707)

 

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Публикация от @kris_buh

 

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Публикация от Дима Жоголь (@dimasik_vel)

 

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Публикация от 𝒟𝒶𝓈𝒽𝒶🖤 (@iam.dashhaa)

 

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Публикация от ПСИХОЛОГиЯ 🤍 Юлия Зенюк (@juli.zenyuk)