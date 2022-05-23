В понедельник, 30 мая, и в пятницу, 10 июня, в городе и районе ограничат продажу алкоголя. Это связано с проведением последних звонков и выпускных вечеров. Такое решение принял Слуцкий райисполком.

Продажу алкогольных напитков ограничат на территории Слуцкого района:

Реклама

с 08.00 30 мая до 08.00 31 мая «в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними»;

«в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними»; с 08.00 10 июня до 08.00 11 июня «в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования».

Исключение составляет розничная торговля на объектах общественного питания в розлив.