Когнитивными искажениями называют систематические ошибки мышления и рассуждений. Они влияют на то, как мы воспринимаем мир, принимаем решения, делаем выводы. Некоторые когнитивные искажения связаны с коммуникацией. В чём они заключаются и как с ними справиться? «Теория и практика» рассказали об этом в карточках.

Из-за этого когнитивного искажения мы можем обвинять окружающих в том, в чём на самом деле виноваты внешние обстоятельства. Такое происходит, например, при виктимблейминге (обвинении жертвы). С другой стороны, мы можем переоценивать себя. Чтобы все это не приводило к конфликтам, важно развивать эмпатию и напоминать себе: ни один человек не может контролировать всё на свете.

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Наивный реализм мешает воспринимать чужую точку зрения, если она противоречит нашей. Чтобы это не так сильно влияло на качество коммуникации, важно осознать, что все могут ошибаться. Мир не всегда таков, каким мы его видим — не зря существуют оптические иллюзии и парейдолия. Развивайте критическое мышление и сомневайтесь в своих убеждениях; тогда наивный реализм будет вам не страшен.

Наивный цинизм — серьёзная помеха на переговорах и в личных отношениях. Нам становится сложнее доверять людям, поскольку мы всё время подозреваем, что они преследуют личную выгоду и ведут себя неискренне. Чтобы справиться с этим, старайтесь оценивать ситуацию в комплексе. Могут ли у человека быть другие мотивы? Возможно, стоит спросить о них напрямую?

Мы задаём вопросы так, чтобы после ответа сказать: «Я же говорил!» Мы игнорируем факты и мнения, которые нам не нравятся, зато надолго запоминаем всё, что совпадает с нашей позицией. Предвзятость подтверждения мешает работать с возражениями, воспринимать чужую точку зрения, делать обоснованные выводы. Избежать этого можно с помощью критического мышления и привычки анализировать всю информацию по вопросу, а не только ту, которая нам нравится.

Как правило, с этим искажением сталкиваются люди, обладающие узкоспециальными знаниями. Физик искренне удивляется, почему его друг-редактор всё никак не понимает теорию струн. Опытный сотрудник злится, потому что коллега-новичок спрашивает об очевидных вещах, или забывает объяснить важные детали. Чтобы снять проклятие, напоминайте себе об этой ошибке мышления и представляйте себя на месте того, с кем говорите.

Например, если человек нравится нам внешне, мы можем счесть его умным, или порядочным, или отличным специалистом, даже если для этого нет оснований. А если не нравится, можем решить, что он злодей. Эффект ореола мешает нам оценивать людей объективно, поэтому им часто пользуются мошенники, чтобы вызвать доверие у жертвы. Стремитесь опираться на факты, а не на впечатления — так вами будет сложнее манипулировать.

Из-за стереотипов мы составляем представление о человеке заранее, даже когда не успеваем толком с ним познакомиться. Часто это становится барьером и причиной самых разных конфликтов. Избавиться от стереотипов невозможно — с их помощью мозг систематизирует потоки информации о мире. Но важно помнить, что мы можем ошибаться, и оценивать свои стереотипы критически.

Эффект ложного консенсуса заставляет нас верить, что наши представления и убеждения общеприняты, даже если в реальности это не так. Следовательно, люди, которые нам возражают, кажутся странными, неумными, а иногда и ненормальными. В результате мы можем портить отношения с близкими и коллегами, принимать неверные решения и выглядеть излишне упрямыми. Сомневайтесь в своих убеждениях, анализируйте чужие и помните, что ваши представления о мире могут не подходить другим людям.

Проекция — это скорее защитный механизм психики, чем когнитивное искажение, однако она тоже мешает эффективной коммуникации. Например, мы чувствуем себя виноватыми, но не можем принять это. В итоге нам кажется, что все вокруг на нас обижены, даже если на самом деле всё в порядке. Чтобы проекция не мешала адекватно оценивать поведение других людей, важно уметь признавать свою неправоту, осознавать эмоции и спрашивать, что чувствует собеседник.