Министерство здравоохранения отменяет с 30 мая проведение ПЦР-тестов на коронавирус в частных лабораториях. Отныне ПЦР-тесты, в том числе для выезда за границу, можно будет сделать только в государственных лабораториях, пишет Office Life.

В Минздраве отмечают, что сделать ПЦР-тест на коронавирус с выдачей результатов на русском и английском языках есть возможность в 53 государственных лабораториях.
Ранее ПЦР-тесты на ковид можно было сделать в частных лабораториях «Гравитадиагностик», «Синэво», «Инвитро», «Синлаб-ЕМЛ», «ЛОДЭ» (сейчас деятельность медцентра приостановлена), медцентра «Полимед» и клиники «Мерси», напомнили в Минздраве.