пишет Office Life. Министерство здравоохранения отменяет с 30 мая проведение ПЦР-тестов на коронавирус в частных лабораториях. Отныне ПЦР-тесты, в том числе для выезда за границу, можно будет сделать только в государственных лабораториях,Office Life.

В Минздраве отмечают, что сделать ПЦР-тест на коронавирус с выдачей результатов на русском и английском языках есть возможность в 53 государственных лабораториях.