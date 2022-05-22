Среди стран с самым низким имущественным неравенством Беларусь заняла 4-е место. Ещё меньшее неравенство зафиксировано только в Словении, Чехии и Словакии.

В топ-10 стран с самым низким имущественным неравенством входят четыре бывшие республикии СССР. Это Беларусь, Молдова, Азербайджан и Украина. Информацию об этом опубликовал проект Vividmaps.com со ссылкой на данные Всемирного банка за 2021 год. Для составления рейтинга использовался индекс Джини.

Индекс или коэффициент Джини — это статистическая оценка распределения богатства, разработанная итальянским демографом Коррадо Джини. Коэффициент Джини варьируется от 0 до 1. Коэффициент 0 (0%) означает идеальное равенство, нацию, в которой все имеют одинаковый доход. Чем ближе к 1 (или 100%) коэффициент, тем значительнее имущественное неравенство, рассказывает Thinktanks.

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Исследования показывают, что глобализация уменьшила глобальное имущественное неравенство между странами, но увеличила имущественное неравенство внутри стран. Как правило, развивающиеся страны характеризуются более значительным неравенством, чем развитые страны. Однако в этом законе есть аномалии: в некоторых развитых странах, например в США, коэффициент Джини высок.

Впрочем, наиболее развитые страны в топ-10 государств с низким имущественным неравенством не входят. Зато Беларусь из первой десятки давно уже не выпадает. Если по итогам 2021 года страна занимала в данном рейтинге 4-е место, то по итогам 2020 года находилась на 3-й строчке.

В то же время самая глубокая пропасть в доходах между богатыми и бедными в ЮАР (63%), Намибии (59,1%) и Сурианаме (57,9%).