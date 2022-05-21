«Если всё продам, 6-7 тысяч будут чистым заработком». Как прораб из Беларуси бросил всё и занялся рассадой

«В 2017 году мы построили теплицу и самодельную котельную, а в 2018 году сгорели», – начинает свой рассказ Анатолий Чеберук из деревни Моторово Пуховичского района. Тогда он бросил работу на стройке, чтобы зарабатывать на жизнь свежими овощами и рассадой. За это время начинающий фермер прошёл сложный путь – с долгами, внезапной болезнью растений и гибелью всего урожая из-за непогоды. Myfin.by побывал в гостях у земледельца и узнал, как, несмотря на все трудности, у него не опустились руки и сколько ему удаётся зарабатывать.

«Мы подумали, что на 500 квадратных метров теплицы понадобится 20 тысяч долларов. Дураки были»

История Анатолия начиналась довольно типично. С детства он что-то копал, сажал и выращивал. Привычка осталась и во взрослой жизни, когда молодой человек пошёл работать на стройку. За 20 лет Анатолий дорос до прораба, а потом бросил довольно успешную, как сам признаётся, карьеру.

– Хотелось тратить своё время на себя и свои желания, а не на интересы какой-то компании, которая после выхода на пенсию вряд ли о тебе вспомнит, – объясняет свои мотивы собеседник. – Поэтому в 2017 году я нашёл партнёра, который разделял мои взгляды, и предложил организовать небольшой фермерский бизнес.

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Так товарищи захотели построить теплицу и почти весь год выращивать там огурцы. Начали с бизнес-плана и сметы, которая, как им тогда казалось, полностью учитывает все расходы:

– Посчитали, что для теплицы на 500 квадратов вместе с системой отопления и дровами понадобится около 20 тысяч долларов. Это очень дешёво, потому что смета включала в себя самодельные котлы из баллонов с последующей самостоятельной установкой. Мы, конечно, дураки были.

Строительство теплицы герои закончили за пару месяцев. Основание и стойки парника сделаны из металла, крышу и стены накрыли двумя слоями стекла и поликарбоната. Ближе к концу 2017 года протестировали систему отопления – и занялись выбором семян.

Проблемы, вспоминает фермер, начались сразу. Оказалось, что самодельные котлы выдают не 130 киловатт мощности, как ожидалось, а не больше 20:

– Из-за этого был больший расход топлива. Но это не самое страшное, – говорит Анатолий. – Хуже всего, что в холодные ночи приходилось подкидывать дрова каждые 45 минут. Я в буквальном смысле жил и ночевал в котельной.

Ещё один момент – знаний начинающих фермеров не хватило для того, чтобы организовать работу системы отопления одинаково по всей территории теплицы. Кое-где было холоднее – из-за этого огурцы росли слабо и неравномерно. Но Анатолий не унывал: «Всё-таки это первый год работы, и предусмотреть все нюансы просто невозможно».

«После пожара я одолжил ещё 20 тысяч долларов»

Весной созрел первый урожай огурцов на продажу. Овощи расходились на ура – фермеры даже не всегда ездили на рынок, потому что часто товар забирали прямо у теплицы. Но потом вылезли новые ошибки организации хозяйства:

– В один момент почти все огурцы подкосила болезнь, – вспоминает аграрий. – Заливали их химией, чтобы спасти хоть что-то. Хотя мы вообще не предусматривали использование препаратов. Поэтому нам пришлось влезать в ещё большие долги.

А в конце первого года существования теплицы случился пожар: полностью сгорела котельная со всем отопительным оборудованием:

– Оставил на ночную смену сына, а сам пошёл спать. Он не знал, что есть нюансы с дымоходами, и в итоге под утро раскочегарил так, что система загорелась. Слава богу, что ребёнок остался жив, – всё остальное не так важно, – говорит Анатолий.

В завершение всего фермер остался в проекте один: его партнёр не увидел каких-либо перспектив в реанимации хозяйства.

– Не хотелось ли продать все уцелевшее и тоже закончить с этим?

– С чего бы это? Я взял ещё 20 тысяч долларов долгов на новую котельную и систему отопления. Понимаешь, на тот момент я уже знал, как и что нужно сделать, чтобы больше не оказываться в такой ситуации. Я знал, что всё зависит только от меня, – и если всё сделать правильно, то результат скоро придёт. К тому же, попробовав работу на себя, ты вряд ли захочешь возвращаться в найм.

«10 тысяч рублей на рассаде»

Так Анатолий начал всё сначала: вместо увядших огурцов высадил помидоры, а ещё занялся зеленью и попробовал вырастить клубнику. В тот сезон ему удалось частично выйти из долгов и собрать деньги на следующий год. А дальше действительно стало легче:

– Мы перестали подрываться каждый час по ночам, чтобы протопить теплицу. Температура держалась хорошо и, самое главное, одинаково по всей площади. Оставался главный момент – улучшить агротехнику и повышать урожайность.

Этот процесс, говорит Анатолий, не закончился до сих пор. Каждый год он меняет время посадки и возделываемые культуры – так ищет баланс, чтобы получать овощи в тот момент, когда они стоят дороже всего. Его задача в этом году, к примеру, получить урожай огурцов в апреле-мае, чтобы продавать в розницу по 6-7 рублей, а не по рублю, когда начнётся сезон. А после огурцов он хочет заняться помидорами, чтобы снять плоды в октябре-ноябре.

– Теплица топится почти круглый год, поэтому мы с семьёй хотим, чтобы она приносила деньги как можно больше месяцев в году. Но добиться этого сложно: я только на пятый год этой работы дошёл до этих тонкостей.

Ещё в этом году фермер отказался от выращивания лука на перо. Невыгодно, объясняет он:

– Продавать его в розницу тяжело. А на опт – смешная цена. Вот забрали у меня перекупы лук по 5 рублей, а потом выставляют его на рынках по 18-20 рублей. Накрутка почти в четыре раза, хотя они вообще не несут никаких рисков, в отличие от производителя.

Отдельный момент – посадка рассады. Фермер занимается ею с первого сезона и говорит, что это – один из самых прибыльных видов сельскохозяйственного бизнеса, если не наделать никаких ошибок.

– Но я и здесь успел, – улыбается Анатолий. – В первый год купил дорогущие импортные семена, так как думал, что люди оценят. Но им вообще всё равно! Лишь бы подешевле было. Поэтому с 2019 года я покупаю качественные семена бюджетного класса.

В этом году у фермера – несколько тысяч стаканчиков с рассадой. Всё это – помидоры, огурцы, перцы и зелень разных сортов и времени урожайности – по 1,5 рубля за штуку. Ещё есть клубника, но сеянцами ягоды он занялся впервые, поэтому ещё не знает, чего ожидать.

– Рассада требует гораздо меньше времени и труда. Посадил – выдержал нужную температуру и световой день – подкормил и продал, – объясняет бизнес-модель Анатолий. – Если продам всё, получу около 10 тысяч рублей, причём около 6-7 тысяч будут чистым заработком. Но надеяться только на рассаду нельзя, потому что тогда теплица будет простаивать больше 8 месяцев в году.

Также в планах у Анатолия – выйти на выращивание 70 килограммов огурцов в день (цена на продажу – 6 рублей за кило) и 100 килограммов клубники в месяц (30 рублей за кило). Если учесть, что активный сезон урожая длится всего 3 месяца, то фермер может заработать около 15 тысяч рублей за этот период.

– Но сельское хозяйство – это зона повышенных рисков. У нас уже есть корректировки по погоде: из-за сильных дождей поднялась влажность, поэтому пока мы собираем не 70 килограммов огурцов, а максимум 15. И все эти риски нужно перестраховывать деньгами, поэтому чистым заработком я получу лишь небольшой процент от этой суммы.