Памятники советским воинам в Германии: почему и кого они раздражают

ФРГ в соглашении от 16 декабря 1992 года обязалась гаранти­ровать дальнейшее существование советских мемориалов, уход за ними и их ремонт. Такова правовая ситуация. Сейчас в немецком обществе отношение к этим послевоенным памятникам немного изменилось.



После окончания Второй мировой войны в Берлине было создано четыре мемориала в память о павших советских воинах. Это не только памятники, напоминающие о победе над нацизмом, но и кладбища, где захоронены павшие в боях солдаты и офицеры Красной армии. Сейчас из-за военных действий российской армии в Украине возникают инициативы о сносе «русских» мемориалов. Так что же с ними будет?

Мемориал в Тиргартене

Мемориал был открыт 11 ноября 1945 года парадом союзников. Два танка Т-34 и две пушки-гаубицы, участвовавшие в битве за Берлин, обрамляют вход на его территорию. И именно они стали причиной недавних дебатов среди берлинских депутатов и сенаторов. В конце марта танки были целиком укутаны в украинские флаги.

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Вскоре после этого берлинский политик Штефани Бунг призвала убрать пушки и танки в связи с военными действиями российской армии в Украине.

Сенат Берлина отклонил запрос, аргументируя тем, что в случае с данным мемориалом речь идёт о памяти погибших во Второй мировой войне, в которой на стороне Красной армии с нацистским режимом боролись и погибали солдаты многих национальностей Советского Союза, в том числе русские и украинцы.

Мемориал в Трептов-парке

Это крупнейший памятник такого рода в Германии и главный памятник советским воинам в Берлине. В апреле этого года он дважды был осквернён вандалами. Сейчас за мемориалом ведётся более пристальное наблюдение.

«Снос памятников, как и их закрашивание или нанесение им вреда бесполезны и недопустимы, а смешивание понятий «советский» и «российский» ошибочно. Каждый памятник — это часть истории города. Моё мнение — любые памятники надо всегда оставлять, заставляя их говорить, комментируя их, но не нанося им вреда. Если меняется мнение о тех или иных исторических событиях, памятники тоже меняют своё лицо, даже если форма остаётся прежней», — уверен Юстус Ульбрихт, немецкий историк и директор объединения Denk Mal Fort!, занимающегося защитой памятников.

Памятник дрезденским красноармейцам

Советский мемориал в Дрездене был открыт в ноябре 1945 года. В 1994 году его перенесли на другую площадь — чуть дальше от центра города, однако ближе к Военно-историческому музею бундесвера, расположенному в Дрездене.

В конце марта 2022 года местный политик Штефан Шарф написал в своём аккаунте в Twitter: «Нет, советский памятник не может остаться в Дрездене. Не из-за 1945 года, а из-за 1953-го, 1968-го и 2022-го».

Дело в том, что после войны и до 1993 года в Дрездене дислоцировалась 1-я гвардейская танковая армия, которая в 1953 году участвовала в подавлении народного восстания в ГДР, а в 1968-м — в подавлении протестов в Чехословакии. А сейчас 1-я гвардейская танковая армия, воссоз­данная по указу Путина в 2014 году, участвует в боевых действиях на территории Украины.

Штефан Шарф считает, что монумент надо убрать с площади и перенести в музей.

Научный руководитель Военно-исторического музея бундесвера, историк Кристиане Янеке уверена, что памятник убирать никто не станет, да и в музее ему не место: «Историю нельзя переписать. Эти мемориалы напоминают о том, что произошло».

Судьба Германо-российского музея

Безоговорочная капитуляция Германии была подписана 8 мая 1945 года в здании, где находится музей. На короткое время, после вывода советских войск из Германии, он вообще закрылся, однако был воссоздан ФРГ совместно с Российской Федерацией, реконструирован и снова открыт в мае 1995 года как Германо-российский.

В связи с военными действиями в Украине руководство музея решило убрать «Германо-российский» из названия и использовать в качестве обозначения «Музей Берлин-Карлсхорст», поскольку под таким названием музей значится в реестре.

Кроме того, как отмечает директор музея Йорг Морре, это культурное учреждение призвано увековечить память всех советских жертв войны, вне зависимости от их национальности.