Крупнейший ламповый завод Беларуси второй год подряд работает с большими убытками

Брестский электроламповый завод (БЭЛЗ) второй год подряд работает с убытками. В отчёте за 2021-й указано, что чистый убыток равен примерно 4,4 млн рублей (в 2020-м — минус 2,5 млн). Непокрытый убыток в целом превысил 51 млн рублей. Также из отчёта видно, что коллектив уменьшился почти на треть, то есть на 147 человек, пишет Office Life.

БЭЛЗ — единственный производитель ламп накаливания в Беларуси и один из ведущих в ЕАЭС. Кроме того, предприятие освоило выпуск свыше 300 видов ламп, в том числе светодиодных, зеркальных, коммутаторных, газоразрядных и и др.

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Завод существует более 50 лет. Производство электрических ламп общего назначения даёт ему 67,5% выручки, а телевизоров и мониторов — 27,3%. Предприятие входит в госхолдинг «Горизонт», хотя формально госдоля в компании составляет лишь 4,4%. Завод выпускал лампочки в том числе под брендом Philips, но его годовая выручка падает.