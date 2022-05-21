Крупнейший ламповый завод Беларуси второй год подряд работает с большими убытками

Office Life
-
0
Крупнейший ламповый завод Беларуси второй год подряд работает с убытками, Слуцк
Фото: Brestlamp

Брестский электроламповый завод (БЭЛЗ) второй год подряд работает с убытками. В отчёте за 2021-й указано, что чистый убыток равен примерно 4,4 млн рублей (в 2020-м — минус 2,5 млн). Непокрытый убыток в целом превысил 51 млн рублей. Также из отчёта видно, что коллектив уменьшился почти на треть, то есть на 147 человек, пишет Office Life.

Крупнейший ламповый завод Беларуси второй год подряд работает с убытками, Слуцк

БЭЛЗ — единственный производитель ламп накаливания в Беларуси и один из ведущих в ЕАЭС. Кроме того, предприятие освоило выпуск свыше 300 видов ламп, в том числе светодиодных, зеркальных, коммутаторных, газоразрядных и и др.

Реклама

Завод существует более 50 лет. Производство электрических ламп общего назначения даёт ему 67,5% выручки, а телевизоров и мониторов — 27,3%. Предприятие входит в госхолдинг «Горизонт», хотя формально госдоля в компании составляет лишь 4,4%. Завод выпускал лампочки в том числе под брендом Philips, но его годовая выручка падает.