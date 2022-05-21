По данным The Wall Street Journal, США могут временно снять запрет на торговлю белорусскими калийными удобрениями. В ответ требуется, чтобы Беларусь предоставила свою территорию для транзита зерна из Украины.

Информация о подобных предложениях звучала в СМИ и ранее. Генсек ООН Антониу Гутерриш предлагал ослабить санкции на экспорт удобрений как из Беларуси, так и из России, сообщает Office Life. В обмен нужно обеспечить вывоз зерна из Украины. Эта страна является одним из крупнейших поставщиков данного сельхозпродукта, однако масштабные боевые действия нарушили цепочки поставок, а в большинстве случаев — вообще разорвали.

Как утверждается в статье The Wall Street Journal, Россия отвергла это предложение. Сейчас США пытаются договориться с Беларусью, чтобы зерно перевезли по железной дороге до порта в Клайпеде. Речь, по разным данным, идёт об объёмах от 4,5 млн до 20 млн тонн зерна.