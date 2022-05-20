Корреспонденты «Кур’ера» отправились в Нежевский лес в первый день турслёта школьников Слуцкого района, 19 мая. В нашем фоторепортаже смотрите, чем занимались ребята в своих палаточных лагерях.

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей
Фотографии: Олеся Белая

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

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Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

 

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей
Фотографии: Глеб Рулёв

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей

Как выглядел турслёт слуцких школьников в первый день. Фоторепортаж из палаточных лагерей