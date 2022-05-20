«Там народ толпами ходит: и в костюмах, и в галстуках». Случчанин предложил рационально использовать снятую тротуарную плитку

Житель Слуцка Леонид предложил тротуарную плитку, которую сейчас снимают для расширения улицы Софии Слуцкой.

«Вот сейчас идет расширение дороги, демонтируют часть тротуара, складывают в стопки, — сказал Леонид. — А там, чуть выше, — народ протоптал «народную дорогу». Люди идут не по спроектированным когда-то тротуарам. Ходить по ним зигзагами никто не хочет. Пешеходы, когда переходят мост, сворачивают на тропу. Там народ толпами ходит: и в костюмах, и в галстуках. Все идут напрямую. Пусть оперативно решат, и не увозят плитку, а быстро сделают тротуар цивилизованный там, где надо. Раз уж центр города благоустраивают. Там решений сложных не требуется».

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