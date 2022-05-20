Случчанин предложил вариант, как избавиться от затора на перекрёстке. Мнение ГАИ

Случчанин Юрий обратился в редакцию. Он рассказал, что практически ежедневно вечером в час пик попадает в затор, когда едет через перекрёсток у Молодёжного центра. Мужчина предложил, как, по его мнению, можно решить проблему.

«Я ежедневно еду с улицы 14 Партизан, поворачивая на улицу Ленина в 12-й городок. Постоянно там возникает затор. Эту ситуацию создают водители, которые, повернув с Ленина на 14 Партизан, хотят потом свернуть к общежитию. Пунктирная линия, которая есть в этом месте, позволяет это сделать. Но, в соответствии с сигналом светофора и знаками, встречный поток автомобилей слева в это время стоит, и данный автомобиль тоже останавливается. Таким образом, он заставляет остановиться всех, кто за ним, но хочет ехать прямо. Ширина дороги не позволяет им разъехаться. Вся колонна должна ждать, когда он повернёт. Получается затор».

Юрий считает, что если сделать здесь сплошную линию, которую нельзя пересекать, то этих заторов можно избежать.

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Как оценили предложение автомобилиста в Слуцкой ГАИ

«Изменение разметки непосредственно на дороге не улучшит ситуацию с организацией движения в этом месте. Ведь в зимнее время её может быть не видно. Целесообразнее установить знак 3.18.2 «Поворот налево запрещён». Это не будет препятствовать выезду машин от общежития на улицу 14 Партизан.

Если же автомобиль будет двигаться с ул. Ленина на ул. 14 Партизан, то свернуть сразу к общежитию под знак он не сможет. Таким образом может быть решён этот вопрос. Скорее всего, этот знак в ближайшее время будет установлен. Если водители будут нарушать требование знака, то камеры видеофиксации, установленные в этом месте, позволят установить нарушителя», — пояснил Алексей Груша, инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Слуцкого РОВД.

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