Ранним утром в четверг, 19 мая, на улице Магистральной, где идут работы по её реконструкции, 61-летний водитель на мопеде врезался в разделительные дорожные блоки. Случчанин уехал с места ДТП, а потом обратился к врачам, сообщает «Минская праўда».

Как рассказала Елена Соколова, представитель отделения агитации и пропаганды Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома, предварительно установлено, что 19 мая, около 05.45, житель Слуцкого района, 1960 года рождения, ехал на мопеде «Хорс Альфа» по Магистральной улице со стороны автотрассы Р23 Минск-Микашевичи в направлении улицы Ленина. Возле дома №5 мужчина не справился с управлением и врезался в разделительные дорожные блоки. Скутерист не стал вызывать сотрудников ГАИ, уехал с места происшествия. Но через несколько часов он почувствовал себя плохо и понял, что без врачей ему не обойтись.

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Случчанин получил травмы груди и ключицы. Его положили в больницу. Скутерист утверждает, что был в мотошлеме, когда врезался в дорожный блок.