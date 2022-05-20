Новая угроза: оспа обезьян. Заражаются люди, ВОЗ созывает срочное совещание, что известно прямо сейчас (коротко)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное совещание с участием ведущих экспертов по оспе обезьян. Это связано со вспышкой заболевания в Великобритании и появлением заболевших в других странах.

Об этом сообщает The Telegraph без указания источника.

Темы совещания ВОЗ:

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будут пути распространения вируса;

необычно высокая доля среди заболевших мужчин, которые занимаются сексом с мужчинами;

также «ситуация с вакцинацией» (речь пойдет, например, о том, надо ли прививать людей, контактировавших с зараженными оспой обезьян).

Коротко излагаем, что известно об этой оспе на данный момент.