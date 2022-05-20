Новая угроза: оспа обезьян. Заражаются люди, ВОЗ созывает срочное совещание, что известно прямо сейчас (коротко)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное совещание с участием ведущих экспертов по оспе обезьян. Это связано со вспышкой заболевания в Великобритании и появлением заболевших в других странах.
Об этом сообщает The Telegraph без указания источника.
Темы совещания ВОЗ:
- будут пути распространения вируса;
- необычно высокая доля среди заболевших мужчин, которые занимаются сексом с мужчинами;
- также «ситуация с вакцинацией» (речь пойдет, например, о том, надо ли прививать людей, контактировавших с зараженными оспой обезьян).
Коротко излагаем, что известно об этой оспе на данный момент.
- Вспышка оспы обезьян в Великобритании началась в мае 2022 года. К 20 мая известно о 20 заболевших. О случаях заболевания также сообщили в Германии, Франции, Бельгии, Италии, Швеции, Испании, Португалии, США, Канаде, Австралии.
- Случаи заражения обнаружены как минимум в 11 странах: США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Швеции и Бельгии;
- В Испании выявлено 30 случаев заражения.
- Возможно против оспы обезьян эффективна вакцина против натуральной оспы. Как считается, вакцина снижает вероятность заболеть на 85% и может улучшить прогноз течения болезни в первые дни после инфицирования.
- Оспа обезьян – редкая зоонозная вирусная инфекция. Она передаётся контактным и воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится 6-13 дней, может растянуться на 21 день.
- Основные симптомы: температура, головная боль, отличительная черта — отёк лимфоузлов, боли в спине и мышцах, слабость. На 1-3 день появляется сыпь, в основном на лице (95% случаев), кистях рук руках и ногах (75%случаев). По данным ВОЗ, смертность от заражения: от 0% до 11%.
- Для профилактики заражения стоит избегать контактов с животными, которые могут быть носителями вируса. А также тщательно готовить мясо и птицу — вирус передаётся через кровь.
- Эпидемия оспы обезьян среди людей началась несколько лет назад в Нигерии, но тогда вирус не распространялся так быстро.