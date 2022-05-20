На рынке наблюдается пик по количеству посадочного материала: рассада цветов, кустов, овощей. Стала дешевле рассада капусты, перцев, помидоров. На 50 копеек подешевели арбузы. Цены указаны по состоянию на 13.20 часов пятницы, 20 мая.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая – 3 рублей за 1 килограмм
  • Огурцы — 4 рубля за 1 килограмм
  • Перец болгарский -15 рублей за 1 килограмм
  • Помидор – 4,5-10 рублей за 1 килограмм
  • Картофель – 2 рубля за 1 килограмм
  • Картофель ранний-4,5 рубля за 1 килограмм
  • Морковь — 2 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм
  • Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм
  • Лук (новый урожай)-3 рубля за 1 килограмм
  • Редис- 2 рубля пучок
  • Баклажан-10 рублей за 1 килограмм
  • Кабачок-5,5 рублей за 1 килограмм
  • Фрукты
  • Арбуз -3,5 рубля за 1 килограмм
  • Апельсин – 5,5 рублей за 1 килограмм
  • Банан- 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Груша- 7 ,5 рублей за 1 килограмм
  • Мандарины – 7 рублей за 1 килограмм
  • Яблоки – 4 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки сушёные – 3 рублей за 0,5 килограмма
  • Лимоны – 5,5 рублей за 1 килограмм
  • Клубника- 17 рублей за 1 килограмм

Рассада

  • Капуста, 10 кустов – 3 рублей
  • Помидоры, 12 кустов – 5 рублей
  • Перец, 10 кустов — 6 рублей
  • Семена кукурузы: 2 рубля около 20-25 штук
  • Нарциссы, корень — 4 рубля
  • Форзиция, корень — 8 рублей
  • Спирея белая — 7 рублей
  • Петуния  — 1,5 рубля за 1 штуку
  • Бегония — 2 рубля за 1 штуку
  • Рябчик императорский — 5 рублей за 2 штуки
  • Розы — 8-20 рублей
  • Гладиолусы — 0,8 -1 рубль за 1 штуку

Плодово-ягодные деревья и кустарники

  • Малина — 6 рублей за 1 куст
  • Кусты смородины – 8 рублей за 1 куст
  • Яблоня -15 рублей за 1 дерево
  • Груша — 18 рублей за 1 дерево
  • Вишня, слива, черешня — 20 рублей за 1 дерево
  • Абрикос — 25 рублей за 1 дерево
  • Персик — 30 рублей за 1 дерево
  • Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец (2-летний)
  • Туи, ели декоративные – 25-45 рублей (в зависимости от размера)
  • Лаванда — 5-10 рублей за 1 корень

Ягоды

  • Шиповник – 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник – 1 рубль за 1 литр
  • Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм.
  • Клюква — 10 рублей за 1 литр

Разное

  • Черемша — 1 рубль за 1 пучок
  • Ландыши — 2,5 рубля
  • Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
  • Шампиньоны свежие — 7,5 рублей за 1 килограмм
  • Сельдерей — 6,5 рублей за 1 килограмм
  • Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1десяток
  • Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
  • Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
  • Орех грецкий чищенный — 20 рублей за 1 килограмм
  • Семечки тыквенные сушёные – 2 рубля стакан 150 грамм
  • Приправа укроп – 1 рубль за 100 грамм.
  • Кориандр – 1,5 рубля за 100 грамм
  • Тмин – 1,5 рубля за 100 грамм
  • Смесь приправ – 2 рубля за 100 грамм

Соленья, консервы

  • Консервированная малина и вишня — 6 рублей за 0,5 литра
  • Консервированная клубника — 5 рублей за 0,5 литра
  • Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм
  • Капуста «Провансаль»  – 5 рубля за 1 литр
  • Рулетики из капусты и моркови – 9 рублей за 1 килограмм
  • Свёкла отварная — 2,5 рубля за 1 килограмм.
  • Лечо домашнее – 4 рубля за 0,5 литра
  • Свёкла маринованная — 7 рублей за 1 килограмм
  • Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра

Приспособления для сада, огорода

  • Теплица 3 метра- 50 рублей
  • Теплица 5 метров – 6о рублей
  • Целлофан 4 метра ширина- 5 рублей за 1 метр