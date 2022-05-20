В Слуцке проходят республиканские соревнования по мотоболу. Расписание игр (вход бесплатный)

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В Слуцке проходят республиканские соревнования по мотоболу. Расписание игр (вход бесплатный)
Фото: Алексей Скрынников

С 20 по 23 мая на стадионе технических видов спорта ДОСААФ в 12-м городке проходит первый тур первенства Беларуси по мотоболу. Вход свободный.

Второй тур запланирован на конец лета — 26-28 августа.

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В Слуцке проходят республиканские соревнования по мотоболу. Расписание игр (вход бесплатный)
В расписании возможны изменения