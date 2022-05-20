В пятницу, 20 мая, на стадионе технических видов спорта ДОСААФ в 12-м городке прошёл первый тур первенства Беларуси по мотоболу. Расписание игр на выходные — здесь.

Как сегодня соревновались мотоболисты в Слуцке. Фото
Фотографии: Алексей Скрынников

Как сегодня соревновались мотоболисты в Слуцке. Фото

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Как сегодня соревновались мотоболисты в Слуцке. Фото

Как сегодня соревновались мотоболисты в Слуцке. Фото

Как сегодня соревновались мотоболисты в Слуцке. Фото

Как сегодня соревновались мотоболисты в Слуцке. Фото

Как сегодня соревновались мотоболисты в Слуцке. Фото

Как сегодня соревновались мотоболисты в Слуцке. Фото