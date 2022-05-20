С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.
Стоимость некоторых социально значимых товаров зафиксирована в первой половине дня, 20 мая 2022 года. Предыдущий обзор мы делали 18 апреля.
Список некоторых социально значимых товаров, на которые должна действовать 10%-ная скидка
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (18.04.2022)
|Стоимость, рублей (20.05.2022)
|свинина на кости (1 кг)
|9,45
|не было в наличии
|голень цыплёнка-бройлера (1 кг)
|5,99
|6,19
|молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л)
|1,51 (с социальной скидкой — 1,36)
|1,56 (с социальной скидкой — 1,4)
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л)
|5,99
|не было в наличии
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г)
|2,92
|2,94
|яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.)
|3,07 (с социальной скидкой — 2,76)
|2,97 (с социальной скидкой — 2,67)
|хлеб «Заводской» (0,8 кг)
|1,1 (с социальной скидкой — 0,99)
|1,1 (с социальной скидкой — 1)
|сахар-песок, Слуцк (1 кг)
|2,49
|2,55
* — подорожало, * — подешевело
За месяц подорожали голень цыплёнка, молоко, сливочное масло, слуцкий сахар и хлеб (цена с социальной скидкой). На 10 копеек подешевели куриные яйца С-1.
Масла подсолнечного рафинированного «Золотая семечка» в литровой бутылке не было, только в расфасовке 0,5 л. Такая бутылка стоит 3,78 рубля (с социальной скидкой — 3,4 рубля). Получается, что литр масла стоит 7,56 рубля.
Напомним, что с 1 января этого года МАРТ больше не регулирует цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Напомним, полный список продуктов включает 29 групп.