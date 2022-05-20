В Слуцке закрылся старейший рыбный магазин в городе. Работники рассказали, почему это произошло

С понедельника, 16 мая, в 12-м городке не работает магазин «Санта & Кэш» (улица Гагарина, 10), который специализировался на продаже рыбной продукции. Торговый объект закрылся окончательно.

Как пояснили «Кур’еру» работники магазина, руководство закрыло «Санта & Кэш» из-за того, что он не давал прибыли и пошли убытки. Ещё одна причина — магазин был узкоспециализированный: 80% ассортимента занимала продукция «Санта Бремор». А в Слуцке работает сеть более крупных магазинов.

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Собеседница сказала, что закрытие не связано с дефицитом рыбы. Её ассортимент был самый большой, если сравнивать с другими торговыми объектами «Санты».

«Мы без работы не остались. Нам предложили любой магазин сети на выбор, по желанию, — добавила она. — Мы привыкли работать на одном месте, был дружный коллектив».

Официальных комментариев «Санта Ритейл» пока нет.

Рыбный магазин в 12-м городке работал давно — более 16 лет. Вначале его владельцем был частник, а потом — ООО «Санта Ритейл». 16 июля 2015 года торговый объект включили в государственный реестр под названием «Санта Кэш», а исключили 19 мая 2022-го.