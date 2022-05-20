Cлуцк, только 10, 11, 12 июня приглашаем вас посетить наше незабываемое шоу с «настоящими живыми динозаврами». Впервые в Беларуси — «Цирк Юрского периода».

Затерянный мир — это тайное место, о котором люди даже и не догадываются. Однако  юный исследователь случайно попадает в этот таинственный мир и нам всем выпадает уникальная возможность окунуться в атмосферу доисторического периода!

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В Слуцк приезжает цирк. Когда, что, где

В программе:

  • «огромные живые динозавры»;
  • экзотические животные;
  • хаски, самоеды;
  • первобытные воздушные гимнасты;
  • акробаты-индиго;
  • оригинальные жонглёры;
  • игра с хулахупами Лео;
  • метание ножей и томагавков;
  • супер весёлый потерянный клоун;
  • и многое другое.Представление в 2-ух отделениях. Продолжительность — 2 часа с антрактом.

Фото и видеосъёмка разрешена.

Г. Слуцк:
  • 10 июня в 18.30 (пятница);
  • 11 июня в 12.00 и в 16.00 (суббота);
  • 12 июня в 14.00 и в 18.00 (воскресенье).
  • Шатёр располагается по улице Ленина, около дома 100.
  • Возраст: 0+
  • Стоимость: от 16 рублей.
  • Дети до 3-х лет бесплатно.

Телефоны:

  • 8044 478 88 18 (Касса)
  • 8044 487 87 85 (Доп.инфо)
  • 8029 713 10 78 (Коллективные заявки)

Соцсети:

  • «Инстаграм»: @circus_sirius
  • «ВК»: @circussirius

Государственное концертное учреждение «Витебская Областная Филармония» УНП 300149385