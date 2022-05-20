Cлуцк, только 10, 11, 12 июня приглашаем вас посетить наше незабываемое шоу с «настоящими живыми динозаврами». Впервые в Беларуси — «Цирк Юрского периода».

Затерянный мир — это тайное место, о котором люди даже и не догадываются. Однако юный исследователь случайно попадает в этот таинственный мир и нам всем выпадает уникальная возможность окунуться в атмосферу доисторического периода!

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В программе:

«огромные живые динозавры»;

экзотические животные;

хаски, самоеды;

первобытные воздушные гимнасты;

акробаты-индиго;

оригинальные жонглёры;

игра с хулахупами Лео;

метание ножей и томагавков;

супер весёлый потерянный клоун;

и многое другое.Представление в 2-ух отделениях. Продолжительность — 2 часа с антрактом.

Фото и видеосъёмка разрешена.

Г. Слуцк:

10 июня в 18.30 (пятница);

11 июня в 12.00 и в 16.00 (суббота);

12 июня в 14.00 и в 18.00 (воскресенье).

Шатёр располагается по улице Ленина, около дома 100.

Возраст: 0+

Стоимость: от 16 рублей.

Дети до 3-х лет бесплатно.

Телефоны:

8044 478 88 18 (Касса)

8044 487 87 85 (Доп.инфо)

8029 713 10 78 (Коллективные заявки)

Соцсети:

«Инстаграм»: @circus_sirius

@circus_sirius «ВК»: @circussirius

Государственное концертное учреждение «Витебская Областная Филармония» УНП 300149385