Cлуцк, только 10, 11, 12 июня приглашаем вас посетить наше незабываемое шоу с «настоящими живыми динозаврами». Впервые в Беларуси — «Цирк Юрского периода».
Затерянный мир — это тайное место, о котором люди даже и не догадываются. Однако юный исследователь случайно попадает в этот таинственный мир и нам всем выпадает уникальная возможность окунуться в атмосферу доисторического периода!
В программе:
- «огромные живые динозавры»;
- экзотические животные;
- хаски, самоеды;
- первобытные воздушные гимнасты;
- акробаты-индиго;
- оригинальные жонглёры;
- игра с хулахупами Лео;
- метание ножей и томагавков;
- супер весёлый потерянный клоун;
- и многое другое.Представление в 2-ух отделениях. Продолжительность — 2 часа с антрактом.
Фото и видеосъёмка разрешена.
Г. Слуцк:
- 10 июня в 18.30 (пятница);
- 11 июня в 12.00 и в 16.00 (суббота);
- 12 июня в 14.00 и в 18.00 (воскресенье).
- Шатёр располагается по улице Ленина, около дома 100.
- Возраст: 0+
- Стоимость: от 16 рублей.
- Дети до 3-х лет бесплатно.
Телефоны:
- 8044 478 88 18 (Касса)
- 8044 487 87 85 (Доп.инфо)
- 8029 713 10 78 (Коллективные заявки)
Соцсети:
- «Инстаграм»: @circus_sirius
- «ВК»: @circussirius
Государственное концертное учреждение «Витебская Областная Филармония» УНП 300149385