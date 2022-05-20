На днях оказался в одном уголке нашего города, который условно назвал «майский куст». Здесь переплетение пяти улиц и переулков со словом «Майский» в названии: Майский Посад, Майский проезд, Майский переулок, 1-й и 2-й Майские переулки.

На 1-м Майском переулке увидел немало интересного. Он единственный из названных выходит на крупную магистраль Слуцка. По ходу выяснилось, что переулок имеет замысловатую форму в виде крюка — трижды изгибается.

Дома старой постройки, сохранившиеся в традиционном виде, соседствуют с модернизированными. Под новым обликом иногда трудно угадать, скрывается там старый дом или это всё-таки новая постройка.

Реклама

Есть здесь деревянный дом с узорным балконом и козырьком. С этого балкона прекрасный вид на цветущий сад.

Те, кто имеет огороды, уже закончили весенние работы.

А у кого-то двор сплошь покрыт цветами с оригинальными клумбами.

В усовершенствовании этого дома хозяева проявили фантазию. Интересно, фундамент сложен из этих булыжников или только отделан ими?

Собаки, похоже, в этом переулке миролюбивые. Предупреждений, что они злые, на калитках не заметил. А эта вовсе сделала вид, что меня не замечает.

Возле этого дома ощущается благодатный уют и внимание к месту отдыха.

В конце переулка находится дом, мимо которого точно не пройдёшь. Под навесом, на стене дома огромное панно с сельским пейзажем — водяной мельницей.

Напротив деревянный ошелёванный дом, причём деревянная вагонка уложена в форме орнамента. А под коньком крыши солярный знак, что довольно редко встречается в нашем городе.

В глубине двора виден колодец с оригинальной крышей, с металлическим и стеклянным декором.

Итак, мы прошли ровно полкилометра, и здесь 1-й переулок Майский резко поворачивает на запад и тянется ещё на 200 метров, а вдоль него ручей или водоотводная канавка.

В одном из дворов заприметил раритетный мотороллер «Вятка», корпус которого сохранился, а вот колёс не было. «Вятка» — первый советский мотороллер производства Вятско-Полянского машиностроительного завода. Выпускался с 1957 по 1966 год. Между прочим, он является копией итальянского мотороллера «Веспа» 150GS 1955 года.

Скоро изгиб переулка превратился в узенький проулок, который резко оборвался, так как снова совершил поворот на 90 градусов в южном направлении, с выходом на улицу Майский Посад.

До этого пересечения пришлось пройти менее 150 метров. По дороге попался необычный «сад Эдема», цветущий сверху донизу. Вместо традиционного травяного газона хозяева сделали луговой — из маргариток и небесно-голубых цветов.

Заблудившийся в цветах гном словно приглашал в сказку.

Ближе к концу переулка на глаза попался небольшой проезд. В его тупике спряталась беседка.

Я думал, что мне удастся обойти все улочки с названием «Майский», но любопытных наблюдений хватило и на одном переулке. Поэтому маршрут придётся продолжить в следующий раз.

Если вы хотите поделиться наблюдениями из жизни города или деревни, высказать своё мнение, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer.