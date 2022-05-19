Уже несколько дней жители 11-го городка гадали, что же будет теперь на пляже. У самого входа рабочие демонтировали практически все скамейки и сняли верхний слой земли с площадки прямоугольной формы.

Как пояснили «Кур’еру» в ЖКХ ранее, в зоне отдыха производится очистка дна в местах купания, реконструкция кабинок для переодевания, лежаков и скамеек, готовится основание для площадки.
На Слуцком пляже демонтировали скамейки, копают... Что там будет (+фото)
Фото: Елена Бадьина
Александр Вежнавец, начальник отдела спорта и туризма Слуцкого райисполкома,   в «Слуцком крае» пояснил, что на территории пляжа  будет оборудована большая многофункциональная спортивная площадка по республиканскому социальному проекту Президентского спортивного клуба по поддержке спорта и здорового образа жизни «Спорт для всех»
По словам Александра Вежнавца, здесь разместится комплекс  уличных тренажёров для тренировок  людей всех возрастных групп. Предусмотрена установка шведских стенок и турников для занятий  Street Workout.