Уже несколько дней жители 11-го городка гадали, что же будет теперь на пляже. У самого входа рабочие демонтировали практически все скамейки и сняли верхний слой земли с площадки прямоугольной формы.

Как пояснили «Кур’еру» в ЖКХ ранее, в зоне отдыха производится очистка дна в местах купания, реконструкция кабинок для переодевания, лежаков и скамеек, готовится основание для площадки.

Александр Вежнавец, начальник отдела спорта и туризма Слуцкого райисполкома, в «Слуцком крае» пояснил, что на территории пляжа будет оборудована большая многофункциональная спортивная площадка по республиканскому социальному проекту Президентского спортивного клуба по поддержке спорта и здорового образа жизни «Спорт для всех»

По словам Александра Вежнавца, здесь разместится комплекс уличных тренажёров для тренировок людей всех возрастных групп. Предусмотрена установка шведских стенок и турников для занятий Street Workout.