Марш-парад ансамблей мажореток… На этих выходных в Слуцке, Старых Дорогах и Любани пройдёт фестиваль: будут оркестры, плац-концерты

У жителей нашего региона есть возможность предстоящие выходные дни провести в музыкальной атмосфере. Три города – Старые Дороги, Слуцк и Любань – 20-22 мая станут площадкой для XXVIII областного фестиваля духовой музыки «Майский вальс».

На фестивале выступят 26 духовых оркестров Минской области, хореографические коллективы, ансамбли мажореток, вокальные ансамбли и отдельные солисты общей численностью порядка 800 участников.

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Стартует фестиваль в Слуцке и Любани. В частности, в Слуцком городском парке культуры и отдыха в пятницу, 20 мая, выступит образцовый эстрадный оркестр Копыльской детской школы искусств. Начало в 18 часов.

В субботу, 21 мая, фестиваль переместится в Старые Дороги.

Днём с 11 до 14 часов во Дворце культуры пройдут конкурсные программы среди детских духовых и эстрадных оркестров,

а с 15 до 17 — будут соперничать взрослые духовые оркестры.

На главной площадке города с 12 до 17 часов состоятся концертные выступления лучших духовых оркестров и ансамблей мажореток Минской области и гостевых коллективов.

В 19 часов на центральной площади Старых Дорог состоится торжественное открытие фестиваля, в рамках которого пройдёт награждение участников конкурса, состоятся концертные выступления духовых оркестровых коллективов и ансамблей мажореток, оркестра Ансамбля Института пограничной службы Республики Беларусь, который известен виртуозным исполнением не только военных песен и маршей. В его репертуаре гимны и вальсы, плац-концерты, а также популярные джазовые и эстрадные произведения.

В 22 часа любителей современных музыкальных направлений ожидает праздничная дискотека.

В воскресенье, 22 мая, в 13.30 по улицам Старых Дорог пройдёт марш-парад духовых оркестров и ансамблей мажореток. Праздничное действо продолжится в 14.00 на центральной площади города, где состоится выступление сводного духового оркестра Минской области, показательные выступления мажореток, гостей и лауреатов фестиваля.

В 15.30 состоится торжественное закрытие фестиваля.