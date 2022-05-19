Житель Стародорожского района совершил наезд на велосипедиста, жителя Слуцка. ДТП произошло 22 апреля 2022 года около 13.50 на 345 км автодороги Р-43 «Граница РФ — Кричев — Ивацевичи».

Водитель управлял автомобилем DACIA DUSTER, двигаясь от Слуцка в направлении Старых Дорог. Он совершил наезд на велосипедиста, уроженца д. Малая Падерь Слуцкого района, двигавшегося в попутном направлении. В результате велосипедист получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. Пострадавший в этот же день скончался в Слуцкой ЦРБ.

Слуцкая ГАИ разыскивает свидетелей и очевидцев данного происшествия. Просьба позвонить по телефонам: 102 или 8 033 662 13 56.