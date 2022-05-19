В чате «Слуцкой телеги» подписчица Таццяна поделилась забавной семейной историей, которая, судя по комментариям, многим понравилась.

Вот что она написала:

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«У меня сегодня ребёнка не приняли в пионеры. Про это мероприятие я вообще не знала. Он тихонько взял галстук старшей сестры (та тоже втихаря от нас ввязалась). Но в школе сказали, что нужно у них покупать за 4 рубля. Мой дитёнок психанул и сказал, чтобы сами пионерились, на 4 рубля он мороженого лучше купит. Классная звонила, возмущалась».

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