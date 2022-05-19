Какой будет улица Софии Слуцкой после расширения и почему это делают

Во вторник, 17 мая, в центре города начались работы по расширению проезжей части улицы Софии Слуцкой. Это делают, потому что она будет использоваться для объезда на время строительства нового Косого моста. Оно запланировано на 2023 год.

Об этом газете «Слуцкі край» рассказал Олег Бирюк, заместитель директора по строительству службы заказчика ЖКУ Слуцкого района.

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Расширение делают на участке протяжённостью 100 метров, начиная от перекрёстка. Тротуарную плитку убирают с одной стороны улицы Софии Слуцкой. Это позволит расширить проезжую часть до 9 метров и сделать три полосы движения.

Ранее «Кур’ер» рассказывал, что Косой мост через реку Бычок в центре Слуцка будет полностью новым.