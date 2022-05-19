Приговор в отношении бывших руководителей предприятий сахарной отрасли оставлен без изменения и вступил в законную силу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

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Приговор вынесен 10 обвиняемым. Среди них пять руководителей предприятий сахарной отрасли Беларуси — Криштапович М.В., Прудник Н.П., Егоров Д.В., Гладкий А.Л. и Миронов В.Г.; директор товаропроводящей сети Кириллов Д.В.; руководитель и собственник ряда предприятий частной формы собственности Кононенко С.С., а также три его пособницы — Сушкова В.А., Пашкевич О.В. и Фоминых И.М.

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С учётом представленных государственным обвинителем доказательств 30 декабря 2021 года по уголовному делу в отношении всех фигурантов уголовного дела судом Заводского района Минска вынесен обвинительный приговор.

На приговор суда обвиняемые и их защитники подали апелляционные жалобы. В некоторых из них просили приговор суда отменить, производство по уголовному делу прекратить, в других — приговор изменить, поскольку не согласны с назначенным наказанием вследствие его строгости.

Прокурор, участвующий в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, высказал мнение о законности, обоснованности и справедливости приговора, предлагал оставить жалобы обвиняемых и их защитников без удовлетворения.

Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда согласилась с мнением прокурора.

Все публикации о так называемом «сахарном деле» — здесь.

Как сообщалось, Криштапович, Прудник, Егоров, Гладкий, Миронов признаны виновными в получении взяток. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 13 лет в колонии усиленного режима со штрафом (кроме Гладкого) в размере от 4 до 5 тыс. БВ. Все фигуранты лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

признаны виновными в получении взяток. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 13 лет в колонии усиленного режима со штрафом (кроме Гладкого) в размере от 4 до 5 тыс. БВ. Все фигуранты лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Кириллов и Кононенко за дачу и получение взяток получили от 7 лет до 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в размере 3 тыс. БВ. Кроме того, обвиняемым назначено дополнительное наказание. Кириллов лишён права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а Кононенко — заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет каждому.

за дачу и получение взяток получили от 7 лет до 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в размере 3 тыс. БВ. Кроме того, обвиняемым назначено дополнительное наказание. Кириллов лишён права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а Кононенко — заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет каждому. Сушковой за пособничество в даче взятки назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Пашкевич и Фоминых — 4 года 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа каждой.

С обвиняемых в доход государства взыскан в солидарном порядке стоимостной эквивалент неосновательно приобретённой выгоды.

Что установлено на суде

На суде установили, что обвиняемые Криштапович, Прудник, Егоров, Миронов, а также Гладкий, Кириллов и Кононенко в составе организованной группы с 2007 по 2020 год получали взятки в особо крупном размере. Деньги передавались за совершение в интересах взяткодателей действий, связанных с закупкой полипропиленовой тары для нужд сахароперерабатывающих предприятий, поставками сахара через товаропроводящую сеть в адрес ряда субъектов хозяйствования России и Кыргызстана, а также закупкой сахара-сырца у иностранных предприятий и его перевалкой.

Кононенко и Кириллов также передавали взятки директорам сахароперерабатывающих предприятий за обеспечение регулярной и бесперебойной закупки полипропиленовой тары, изготавливаемой на подконтрольном им предприятии.

Кроме того, Кононенко на систематической основе передавал в пользу Криштаповича, Прудника, Егорова, Миронова, Гладкого и Кириллова взятки за поставку сахара в адрес подконтрольных ему российских субъектов хозяйствования. Помощь Кононенко в передаче взяток оказывали Сушкова, Фоминых и Пашкевич.

Всего за период противоправной деятельности участники организованной группы получили свыше $5,4 млн, 1,5 млн евро и 27 млн российских рублей.