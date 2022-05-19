С 18 июля 2022 г. в Беларуси начнётся приём документов на поступление в учреждения высшего образования. Это предусмотрено постановлением Министерства образования №81 от 19 апреля 2022 года, Об этом сообщает Минобразования.

График подачи документов:

с 18 по 24 июля – государственные вузы (бюджет и платное обучение);

с 18 по 26 июля – вузы сельскохозяйственного профиля (очная форма), Военная академия и Институт пограничной службы (на все специальности) военные факультеты и военный институт без права юридического лица (бюджет);

с 15 ноября по 5 декабря – сельскохозяйственные вузы (заочная – бюджет и платная форма обучения).

Для тех, кто поступает на платную форму обучения и не сдаёт вступительные экзамены, определены следующие дни:

Реклама

с 18 июля по 3 августа – Академия МВД, Могилёвский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС;

с 18 июля по 9 августа – сельскохозяйственные специальности на очную форму обучения, а с 15 ноября по 5 декабря – на заочную;

с 18 июля по 8 августа – другие вузы.

Выпускники профильных педагогических, аграрных и спортивно-педагогических классов смогут подать документы на соответствующие специальности с 18 по 22 июля.

Сроки вступительных экзаменов:

Университет гражданской защиты МЧС – с 25 по 27 июля;

военный факультет Гродненского государственного университета имени Янки Купалы – с 27 по 28 июля;

военный факультет Гродненского государственного университета имени Янки Купалы – с 27 по 28 июля; друге вузы – с 25 июля по 2 августа;

вузы сельхозпрофиля очная форма – с 27 июля по 2 августа;

вузы сельхозпрофиля заочная форма – с 6 по 15 декабря.

Сроки зачисления на бюджетные места:

Военная академия Республики Беларусь, Институт пограничной службы Республики Беларусь, Университет гражданской защиты МЧС, военные факультеты – по 29 июля;

другие вузы (кроме заочной формы в сельхозвузах) – по 4 августа;

вузы сельхозпрофиля (заочная форма) – по 20 декабря.

Сроки зачисления на платные места: