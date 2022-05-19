В летне-осенний период на территории страны открывается сезон так называемой «тихой охоты». Граждане, зачастую семьями, выезжают в леса для сбора ягод и грибов. Не редки случаи, когда незнание местности и болезненное состояние приводят к исчезновению людей.

В 2021 году в органы внутренних дел Минской области поступило 36 сообщений об исчезновениях граждан в лесных массивах. При этом не всегда удаётся отыскать заблудившихся. До сих пор леса практически каждого района области хранят тайну исчезновения наших сограждан.

В настоящее время не установлена судьба 44 граждан, потерявшихся в лесах. К сожалению, мы констатируем: походы за грибами и ягодами иногда заканчиваются и летальными исходами. За 2017-2021 годы в лесных массивах области было обнаружено более 10 тел умерших грибников.

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В основном потерявшимися являются люди преклонного возраста, которые, надеясь на своё здоровье и благоприятный исход похода в лес, идут за ягодами и грибами.

Зарегистрированы случаи, когда пропавшие в лесных массивах на протяжении нескольких часов и даже дней находились на связи со своими близкими по телефону. В дальнейшем по различным причинам связь с пропавшими прекращалась, после чего родственники за оказанием помощи в розыске граждан обращались в милицию. Их поиски были затруднены и не всегда, к сожалению, оканчивались благополучно. Судьба некоторых до настоящего времени остаётся неизвестной.

В этой связи милиция призывает:

при походах в лес не делaть это одному. Лучше всего пригласить с собой попутчика, а то и нескольких.

Накануне этого необходимо также подзарядить мобильные телефоны.

Рассказать своим близким, в какую местность вы предполагаете пойти, лучше всего это делать в знакомом лесу.

Не увлекаться сбором даров леса, заходя в труднодоступные и незнакомые места.

Также обязательно порекомендуйте своим родственникам преклонного возраста воздержаться от одиночных походов в лес, особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем.

В целях минимизации негативных последствий сотрудниками милиции разработаны рекомендации о том, как правильно организовать свой поход в лес.

1. Информируйте близких

В случае, если вы собрались отправиться в лес в одиночестве (и даже в составе небольшой компании), обязательно известите о своём походе родственников, соседей, друзей. Сообщите, в каком районе вы собираетeсь искать грибы или ягоды. Обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция. В случае наступления беды вашим родственникам и работникам милиции будет легче вас искать, да и вы сами будете лучше ориентироваться.

Если человек не вернулся домой в назначенное время, его спутники подтверждают, что он из леса не вышел, необходимо вызвать работников милиции безотлагагельно, а не пытаться продолжать поиски собственными силами!

В конце лета в лесу ночью довольно прохладная температура, силы у пожилого человека, проведшего несколько дней в лесу, могут быть на исходе, в такой ситуации дорог каждый час.

2. Взять с собой

Необходимо тщательно продумать своё снаряжение грибника.

Если у вас есть сотовый телефон , то возьмите его с собой, проверив заряд батареи, пополнив баланс. Однако необходимо помнить, что во многих местах в лесу сотовая связь недоступна.

, то возьмите его с собой, проверив заряд батареи, пополнив баланс. Однако необходимо помнить, что во многих местах в лесу сотовая связь недоступна. Также работники милиции рекомендуют перед походом за грибами надеть на шею свисток, это средство часто может оказаться надёжнее.

При отправлении в лес каждый грибник должен взять с собой

необходимые лекарства, включая бинт с йодом,

набор спичек в водонепроницаемой упаковке,

дождевик,

небольшой запас денег.

Одежду для похода в лес рекомендуется выбирать ярких тонов. Камуфляжная форма, старые куртки, которые грибники надевают для похода в лес, усложняют поиски пропавших, поскольку сливаются с деревьями.

3. Ваши действия, если заблудились

Не поддавайтесь панике! Постарайтесь вернуться на то место, где вы разошлись с товарищами. Или вспомнить путь, по которому вы шли, попытаться разыскать какие-то знакомые ориентиры и т.п. При наличии мобильных средств связи необходимо сообщить о случившемся в милицию и минимизировать телефонные звонки, но сам телефон не выключать. Это поможет быстрее вас разыскать.

Если вы никого там не обнаружили — ищите любую тропинку, просеку или линию электропередачи.

Если вы нашли ориентир — держитесь его и никуда не сворачивайте.

И ещё никогда не переходите водоём, будь то ручей, река и тем более болото. Всегда надёжнее идти в противоположную от них сторону.

Если вы поняли, что придётся в лесу заночевать, необходимо разжечь костёр на каком-нибудь высоком месте, вблизи большого дерева.

Лежать нужно лицом к костру и ни в коем случае нельзя спать. Возможно, к вам уже идёт помощь, а вы её во сне не услышите.

Также очень важно в этом смысле брать с собой в поход побольше еды, тёплых вещей, нож, компас и удобную обувь.

4. Для родственников

Если человек, который ушёл в лес, не вернулся в назначенное время, родственникам или иным заинтересованным лицам необходимо обратиться в милицию. При необходимости сотрудники милиции вызовут спасателей из области, собак, организуют поиск с привлечением техники. А вы уже сможете примкнуть к группе специалистов, которая будет прочёсывать лес. Так будет значительно эффективнее. Необходимо не откладывать ваш звонок надолго, иначе может быть уже поздно!

Милиция призывает не оставаться равнодушным к беде родственников пропавших. При обнаружении человеческих останков или же каких-либо предметов, свидетельствующих о возможном нахождении в вашей местности исчезнувших (одежда, обувь, вёдра, корзины, велосипеды и т. п.), просьба незамедлительно сообщать об этом в ближайший орган внутренних дел по телефонам: 102, 112, 101.

Также в настоящее время появилось множество технических новинок, позволяющих существенно ускорить поиск потерявшихся людей. Одним из таких средств являются так называемые «умные часы», с помощью которых посредствам GPS-сигнала можно отслеживать место нахождения потерявшихся людей и не распылять силы и средства, направленные на их розыск.

Также, по информации поисково-спасательного отряда «Ангел», у них имеется возможность обеспечения граждан, страдающих различными психическими отклонениями и склонных к уходу из дома, специальными браслетами, также передающими сигнал о месте нахождения граждан.