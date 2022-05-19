По информации «Кур’ера», в этом году в Слуцке проведут районный последний звонок. В понедельник, 30 мая, выпускников соберут на стадионе технических видов спорта ДОСААФ в 12-м городке. В программе: награждение, выступления и дискотека.

Работник одного из учреждений образования подтвердил «Кур’еру», что мероприятие будет. Запланирован вальс всех выпускников школ Слуцка и района, концерт «и какой-то сюрприз».

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10 июня пройдут выпускные вечера. Соберут ли всех школьников на центральной площади Слуцка на выпускной бал, пока неизвестно. Возможно, после вручения аттестатов выпускники сразу организованно пойдут по кафе и ресторанам отмечать окончание школы.

Публикация дополнена в 11.47.