Речь идёт о продаже продуктов питания, в том числе и сельскохозяйственных.

Продавцы сельскохозяйственной продукции и других видов продовольствия на рынках и ярмарках смогут работать без кассового оборудования до 1 января 2023 года.
Об отсрочке обязательств по его покупке сообщается на интернет-ресурсе Министерства по налогам и сборам РБ.
«Срок обязательного использования кассового оборудования для приёма наличных денежных средств при осуществлении розничной торговли продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах продлён до 1 января 2023 года», – сказано в пресс-релизе МНС.
Такое требование регламентировано постановлением Совмина и Нацбанка № 304/12 от 14 мая — оно размещено на Национальном правовом интернет-портале, пишет Blizko.by.