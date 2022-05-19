Речь идёт о продаже продуктов питания, в том числе и сельскохозяйственных.

Продавцы сельскохозяйственной продукции и других видов продовольствия на рынках и ярмарках смогут работать без кассового оборудования до 1 января 2023 года.

сообщается на интернет-ресурсе Министерства по налогам и сборам РБ. Об отсрочке обязательств по его покупкена интернет-ресурсе Министерства по налогам и сборам РБ.